Directors' Dealings bei Schaeffler: Führungskraft weitet Engagement aus

Insidertrade im Blick

Die Aufsichtsbehörden wurden kürzlich über einen Insidertrade bei Schaeffler informiert.

Zu Insidertrades kam es am 17.06.2025 bei Schaeffler. Bei der BaFin ging die Transaktionsmeldung am 20.06.2025 ein. SKR Capital GmbH, in enger Beziehung bei Schaeffler, fügte am 17.06.2025 24.983 Aktien zu seinem Depot hinzu. Je Papier wurde ein Preis von 4,13 EUR aufgerufen. Zum Vortag unverändert notierte die Schaeffler-Aktie dann im FSE-Handel bei 4,11 EUR.

Das Papier von Schaeffler konnte schließlich am Veröffentlichungstag der BaFin klettern und stieg im FSE-Handel um 4,70 Prozent auf 4,22 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 2.937 Schaeffler-Aktien umgesetzt. Schaeffler wird aktuell mit einem Börsenwert von 4,01 Mrd. Euro gelistet. Die Anzahl der im Streubesitz befindlichen Papiere wird auf 944.884.992 beziffert.

Vor dem aktuellen Trade kam es bei Schaeffler zuletzt am 04.04.2025 zu einem Eigengeschäft von Führungskräften. Damals hatte Zaps, Sascha Vorstand 99.926 Anteilsscheine zu je 3,45 EUR gekauft.

Redaktion finanzen.net