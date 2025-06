So entwickeln sich Bitcoin, Litecoin & Co am Samstagmittag am Kryptomarkt

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Mittag

Werte in diesem Artikel

Der Bitcoin-Kurs wertet am Samstagmittag um 0,64 Prozent auf 103.974,93 US-Dollar auf. Am Vortag stand Bitcoin bei 103.316,73 US-Dollar.

Währenddessen wird Bitcoin Cash bei 470,07 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von -0,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (473,61 US-Dollar).

Indessen verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 1,43 Prozent auf 2.441,43 US-Dollar. Am Vortag notierte Ethereum bei 2.406,97 US-Dollar.

Zudem legt Litecoin zu. Um 0,59 Prozent verstärkt sich der Litecoin-Kurs um 12:25 auf 83,35 US-Dollar, nachdem Litecoin am Vortag noch 82,86 US-Dollar wert war.

Zeitgleich verstärkt sich der Ripple-Kurs um 1,01 Prozent auf 2,142 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 2,120 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Cardano Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Cardano-Kurs um 1,40 Prozent auf 0,5850 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,5770 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit kann Monero Gewinne verbuchen. Um 12:26 steigt der Monero-Kurs um 1,88 Prozent auf 316,68 US-Dollar. Am Vortag standen noch 310,83 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen kommt der IOTA-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,1609 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

Währenddessen kommt der Verge-Kurs kaum von der Stelle. Um 12:25 werden 0,0047 US-Dollar ausgewiesen, was dem Kurs des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeit bewegt sich Stellar kaum. Am Samstagmittag lag der Stellar-Kurs bei 0,2444 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,2420 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich NEM kaum. Am Samstagmittag lag der NEM-Kurs bei 0,0068 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,0067 US-Dollar.

Währenddessen wird Dash bei 19,60 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 0,46 Prozent im Vergleich zum Vortag (19,51 US-Dollar).

Zudem legt NEO zu. Um 0,64 Prozent verstärkt sich der NEO-Kurs um 12:26 auf 5,421 US-Dollar, nachdem NEO am Vortag noch 5,387 US-Dollar wert war.

Redaktion finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.