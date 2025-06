XRP Kurs Prognose: Es sieht nicht gut aus

Die Informationen auf dieser Seite werden von CryptoPR zur Verfügung gestellt. Wenn Sie auf die Links im Artikel klicken, erhält CryptoPR unter Umständen eine Provision – ohne dass für Sie Kosten entstehen. Für Fragen zum Artikel kontaktieren Sie info@cryptopr.com oder hier

Marktteilnehmer sind nervös. Das zeigt sich unter anderem daran, dass die Kurse am Kryptomarkt zum Wochenende hin deutlich gefallen sind, da viele Anleger ihre Positionen nicht so lange offen halten wollen. Das ist auch kein Wunder, da es in den letzten Monaten immer wieder am Wochenende zu Hiobsbotschaften gekommen ist. Von Handelszöllen bis hin zu Kriegsausbrüchen war alles dabei. Auch $XRP notiert heute tiefer als gestern. Problematischer wird es aber, wenn man einen längeren Anlagehorizont betrachtet.

XRP gerät ins Stocken

Es hätte die Rallye des Jahres werden sollen. Viele Anleger waren überzeugt, dass es nach einem Aus des Rechtsstreits zwischen der SEC und Ripple kein Halten bei $XRP geben wird. Utopische Kursziele von hunderten bis hin zu tausenden Dollar haben die Runde gemacht, bei denen die Marktkapitalisierung und jeder Bezug zur Realität komplett ausgeblendet wurden.

Tatsächlich ist der Kurs gestiegen, als Trump die Wahl gewonnen hat. Allerdings war es auch dieser Anstieg, der das Aus des Rechtsstreits bereits eingepreist hat. Anleger konnten nach der Wahl einen Anstieg um 550 % mitnehmen. Seitdem geht es aber bergab und das könnte auch noch eine ganze Weile so bleiben.

($XRP Chart – Quelle: Tradingview)

Vom Hoch, das im Januar erreicht wurde, ist der $XRP-Kurs inzwischen um fast 40 % eingebrochen. Damit nähert sich der Ripple-Coin nun einer entscheidenden Marke. Der EMA 200 liegt aktuell bei 2,09 Dollar und wie sich zeigt, hat diese Linie in den letzten Tagen mehrfach als Unterstützung gehalten.

Allerdings wird es auch mit jedem weiteren Antesten dieser Linie unwahrscheinlicher, dass diese noch lange hält. Wird der EMA 200 nachhaltig unterschritten, wäre das ein stark bearishes Signal. Grundsätzlich zeigt sich, dass es zur Zeit auch nicht mehr viel gibt, worauf die $XRP-Community nach dem Aus des Rechtsstreits noch hoffen kann, weshalb ein Anstieg auf 5 – 10 Dollar in den nächsten 12 Monaten immer unwahrscheinlicher wird. Anders sieht die Situation bei Solaxy ($SOLX) aus. Hier kennen die Bullen kein Halten mehr.

Ist Solaxy die bessere Wahl?

Während es für $XRP in letzter Zeit nicht mehr gut aussieht, sind die Bullen bei Solaxy nicht mehr zu bremsen. Das liegt daran, dass Solaxy die erste Layer-2-Lösung für Solana auf den Markt bringt. Die neue Blockchain könnte die Solana Main Chain deutlich entlasten und so das gesamte Ökosystem stabilisieren. Ausfallzeiten und fehlgeschlagene Transaktionen könnten auf Solana bald Geschichte sein.

($SOLX Token-Vorverkauf – Quelle: Solaxy Website)

Solaxy kommt mit dem nativen Token $SOLX, der laut einigen Analysten das Zeug zum Altcoin des Jahres hat. Neben dem starken Anwendungsfall zeigen das auch die aktuellen Zahlen. $SOLX ist derzeit noch im Vorverkauf erhältlich und Anleger haben bereits über 56 Millionen Dollar investiert, um von Anfang an dabei zu sein.

Damit bricht Solaxy bereits alle Rekorde, was auch für einen genauso starken Handelsstart an den Börsen spricht. Viele Experten halten einen Kursanstieg um mehr als das 10-fache nach dem Launch für möglich. Anleger haben noch 2 Tage Zeit, die $SOLX-Token im Presale zum günstigen Fixpreis zu kaufen. Nach dem Launch könnte der Einstieg schnell deutlich teurer werden.

