DAX leichter erwartet -- Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung

Der deutsche Aktienmarkt dürfte sich am Donnerstag in Rot präsentieren. Eine Stunde vor Handelseröffnung verliert der DAX 0,2 Prozent auf 23.919 Punkte.

Auch der TecDAX gibt vorbörslich nach. Mit dem Rückfall unter die 24.000 Punkte hatte es sich am Vortag bereits angedeutet, dass eine erhoffte Vorweihnachtsrally wohl nicht mehr stattfindet. Zum Rekordhoch von 24.771 Punkten aus dem Oktober wächst damit der Abstand. Nochmals belastend wirken die US-Vorgaben, denn in New York waren die Kurse nach dem XETRA-Schluss noch etwas tiefer ins Minus gerutscht. In den Fokus rücken im Tagesverlauf der Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank und Inflationsdaten aus den USA, die für die künftige Geldpolitik der US-Notenbank Fed von Bedeutung sind.





An Europas Börsen bleiben die Anleger am Mittwoch zurückhaltend. Eine Stunde vor Handesbeginn legt der EURO STOXX 50 leicht um 0,1 Prozent auf 5.686 Punkte zu.





Die US-Börsen zeigten sich am Mittwoch tiefer. Der Dow Jones schloss 0,47 Prozent tiefer bei 47.886,16 Punkten.

Der NASDAQ Composite verlor unterdessen 1,81 Prozent und schloss bei 22.693,32 Zählern. Seit Jahresbeginn hat der Dow Jones mit einem Plus von rund 13 Prozent deutlich besser abgeschnitten als im langfristigen Durchschnitt, wie die Bank HSBC laut der Deutschen Presse-Agentur hervorhob. Nach einem schwierigen Start ins Jahr entwickelte sich die weitere Börsenphase damit zu einer der stärksten der jüngeren Geschichte. Während der Dow im ersten Quartal noch leichte Verluste verzeichnete, legte er in den darauffolgenden Quartalen deutlich zu.