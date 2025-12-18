DAX23.968 ±0,0%Est505.694 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 +2,9%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.044 +1,0%Euro1,1720 -0,2%Öl60,00 -1,1%Gold4.326 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Amazon 906866 TUI TUAG50 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Asiens Börsen uneinheitlich -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Micron mit Umsatz- und Gewinnsprung -- Douglas im Fokus
Top News
Oracle-Aktie stürzt nach KI-Projekt-Streit ab: Analysten sehen Überreaktion Oracle-Aktie stürzt nach KI-Projekt-Streit ab: Analysten sehen Überreaktion
Big Call Scan: The Walt Disney, Hannover Rück, Northrop Grumman, General Dynamics Big Call Scan: The Walt Disney, Hannover Rück, Northrop Grumman, General Dynamics
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!
Personalie

RBI-Aktie schwächer: Österreichische Raiffeisen Bank International bekommt neuen Chef

18.12.25 09:18 Uhr
RBI-Aktie schwächer: Chefwechsel bei der RBI - Höllerer übernimmt - Strobl geht 2026 | finanzen.net

Die Raiffeisen Bank International (RBI) bekommt einen neuen Chef.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Raiffeisen
37,22 EUR -0,54 EUR -1,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Michael Höllerer wird mit 1. Juli 2026 Johann Strobl als Vorstandschef der Raiffeisen nachfolgen, teilte die Bank am Mittwochabend in Wien mit. Höllerer ist derzeit Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien und der Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien. Strobl (66) hatte zuvor angekündigt, sein Mandat als Vorstandsvorsitzender nicht zu verlängern.

Wer­bung

Höllerer werde mit der Hauptversammlung am 9. April sein Mandat als Aufsichtsrat der RBI niederlegen, hieß es. Höllerer war im Laufe seiner Karriere unter anderem Geschäftsführer der Raiffeisen Capital Management und Vorstand der Raiffeisen Bank Polska. Von 2015 bis 2017 war er Vorstandsmitglied der RZB. Insgesamt verfüge Höllerer über mehr als 20 Jahre Erfahrung im Bankwesen.

In Wien verliert die RBI-Aktie zwischenzeitlich 1,18 Prozent auf 36,76 Euro.

WIEN (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Raiffeisen

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Raiffeisen

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Raiffeisen Bank International

Nachrichten zu Raiffeisen

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Raiffeisen

DatumRatingAnalyst
29.11.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
29.11.2012Raiffeisen Bank International equal-weightMorgan Stanley
29.11.2012Raiffeisen Bank International underperformExane-BNP Paribas SA
07.09.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
06.09.2012Raiffeisen Bank International reduceNomura
DatumRatingAnalyst
30.08.2012Raiffeisen Bank International overweightJ.P. Morgan Cazenove
25.05.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
20.04.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
30.03.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
02.03.2012Raiffeisen Bank International kaufenErste Bank AG
DatumRatingAnalyst
29.11.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
29.11.2012Raiffeisen Bank International equal-weightMorgan Stanley
07.09.2012Raiffeisen Bank International holdSociété Générale Group S.A. (SG)
30.08.2012Raiffeisen Bank International neutralUBS AG
28.08.2012Raiffeisen Bank International neutralGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
29.11.2012Raiffeisen Bank International underperformExane-BNP Paribas SA
06.09.2012Raiffeisen Bank International reduceNomura
16.02.2012Raiffeisen Bank International sellUBS AG
26.08.2011Raiffeisen Bank International reduceNomura
04.07.2011Raiffeisen Bank International reduceNomura

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Raiffeisen nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen