DAX23.996 +0,2%Est505.702 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +3,1%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.332 +1,4%Euro1,1723 -0,2%Öl59,66 -1,7%Gold4.328 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Allianz 840400 TUI TUAG50 Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Novo Nordisk A3EU6F
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Warten auf EZB-Zinsentscheidung: DAX stabil -- Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung -- Oracle stürzt nach KI-Projekt-Streit ab -- Micron, D-Wave, Douglas im Fokus
Top News
TUI-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch: Geschäftszahlen und Dividenden-Rückkehr sorgen weiter für Aufwind TUI-Aktie nahe 52-Wochen-Hoch: Geschäftszahlen und Dividenden-Rückkehr sorgen weiter für Aufwind
Credo Technology-Aktie übertrifft 2025 sogar NVIDIA - Analysten bleiben bullish Credo Technology-Aktie übertrifft 2025 sogar NVIDIA - Analysten bleiben bullish
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Warum sich passiv mit dem Markt zufriedengeben, wenn man ihn aktiv schlagen kann? Jetzt entdecken!

Aktien Frankfurt: Kein Aufbäumen im Dax - Weihnachtsrally bleibt weiter aus

18.12.25 11:42 Uhr
Aktien Frankfurt: Kein Aufbäumen im Dax - Weihnachtsrally bleibt weiter aus | finanzen.net
Werte in diesem Artikel
Indizes
DAX 40
23.996,1 PKT 35,6 PKT 0,15%
Charts|News|Analysen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Mit einer Rückkehr über 24.000 Punkte tut sich der DAX am Donnerstag vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank (EZB) und vor Inflationsdaten aus den USA schwer. Gegen Mittag verzeichnete der deutsche Leitindex ein Plus von 0,16 Prozent auf 23.998 Punkte, nachdem er am Vortag erstmals seit Anfang vergangener Woche wieder unter die runde 24.000-Punkte-Marke gerutscht war und auch darunter geschlossen hatte.

Wer­bung

Die Weihnachtsrally in Richtung neuer Höchststände sei faktisch beendet, schrieb der Kapitalmarktstratege Jürgen Molnar vom Broker RoboMarkets. Ein Aufbäumen der Dax-Bullen werde immer schwieriger, da der Rückenwind von der Wall Street fehle, erläuterte Frank Sohlleder, Analyst beim Broker ActivTrades. Anlegern bereiten die hohen Bewertungen vor allem im KI-Sektor Sorgen.

Der MDAX der mittelgroßen Werte gewann am Donnerstag 0,32 Prozent auf 29.961 Zähler. Der EuroStoxx 50, Leitindex der Eurozone, legte um 0,3 Prozent zu.

Die EZB wird am Nachmittag die Leitzinsen voraussichtlich erneut stabil halten. Die von der Nachrichtenagentur Bloomberg befragten Volkswirte gehen einhellig von unveränderten Leitzinsen in der Eurozone aus. Der für den Markt wichtige Einlagensatz liegt bei zwei Prozent.

Wer­bung

Mit Blick auf die ebenfalls am Nachmittag erwarteten Daten zur US-Inflation für November rechnet die Helaba nicht mit einer Forcierung der Zinssenkungserwartungen. An der Teuerungsrate von zuletzt rund drei Prozent dürfte sich wenig geändert haben, so die Ökonomen der Landesbank.

Eine Zinssenkung der US-Notenbank sei selbst im besten Fall Monate entfernt, während innerhalb der Eurozone Spekulationen über Zinsanhebungen zunähmen, kommentierte Jochen Stanzl, Marktanalyst der Consorsbank. Aus diesen Zutaten werde keine Weihnachtsrally gemacht, so seine Schlussfolgerung für den Aktienmarkt.

Wegen der Konzentration auf den Rüstungsbereich will Rheinmetall die zivilen Geschäftsaktivitäten verkaufen. Mit zwei Bietern soll der Verkauf verhandelt werden, eine Vertragsunterzeichnung strebt das Management für das erste Quartal an. Die Rheinmetall-Papiere gaben zuletzt um 0,8 Prozent nach. Die Verkaufsabsichten überraschten nicht, schrieb dazu ein Händler.

Wer­bung

Rational (RATIONAL) stiegen um 4,8 Prozent, nachdem die UBS für die Titel des Großküchenausstatters eine Kaufempfehlung ausgesprochen hatte. Für thyssenkrupp nucera wird die Deutsche Bank optimistischer und votiert nun mit "Buy". Das Kursplus für die Anteile des Elektrolysespezialisten belief sich auf 2 Prozent.

Nicht gut kamen am Markt die Geschäftszahlen und der Ausblick der Parfümeriekette Douglas an. Die Aktien sanken um fast 4 Prozent./ajx/stk

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

Mehr zum Thema DAX 40

12:13Belastung aus Übersee? - DAX vor EZB-Leitzinsentscheid nahe 24.000-Punkte-Marke
11:42Aktien Frankfurt: Kein Aufbäumen im Dax - Weihnachtsrally bleibt weiter aus
11:41ANALYSE-FLASH: Warburg Research senkt Ziel für Brenntag auf 58 Euro - 'Buy'
11:22Gericht befindet Gutscheinklauseln von Zalando für unzulässig
11:04DAX - Nächste Zielmarke bei 24.500 Punkten
11:03Der ING Morning Call vom 18. Dezember mit Christian Zoller
10:58Landesrat Kaineder schafft eine Klimaschutz-Allianz für Unternehmen
10:46ROUNDUP: Rheinmetall konzentriert sich auf Rüstung - Autogeschäft wird verkauft
mehr