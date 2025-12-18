APA ots news: UNIQA gewinnt mit Fassadenbegrünung der Landesdirektion...
APA ots news: UNIQA gewinnt mit Fassadenbegrünung der Landesdirektion Steiermark den renommierten WGIN-Award
Begrünte Fassade in Graz als internationales Vorzeigeprojekt
ausgezeichnet
Projekt verbessert Klima, Energie-Bilanz und Biodiversität
UNIQA setzt weiterhin auf Nachhaltigkeit und investiert in grüne
Infrastruktur
Die UNIQA Landesdirektion Steiermark ist mit ihrer rund 800 m²
großen Fassadenbegrünung in der Grazer Annenstraße mit dem World
Green Infrastructure Network (WGIN) Award 2025 ausgezeichnet worden.
Das Projekt setzte sich gegen rund 100 internationale Einreichungen
durch und gilt als skalierbares Vorzeigebeispiel dafür, wie dicht
verbaute Innenstadtlagen in klimaresiliente, biodiversitätsfördernde
und sozial wirksame grüne Infrastruktur verwandelt werden können.
" Als UNIQA Landesdirektion Steiermark wollten wir nicht nur über
Nachhaltigkeit sprechen, sondern sie direkt an unserem Standort in
Graz sichtbar machen. Die Auszeichnung bestätigt, dass Investitionen
in lebendige Fassaden messbare Vorteile für Klima, Stadtbild und
Lebensqualität bringen und hoffentlich viele andere zum Nachmachen
motivieren ", sagt Johannes Rumpl, UNIQA Landesdirektor in der
Steiermark.
" Grüne Infrastruktur ist ein wichtiger Teil unserer
Nachhaltigkeitsstrategie. Als Versicherung erkennen wir die
Auswirkungen des Klimawandels und engagieren uns auch in unserer
eigenen Betriebsführung, um mit vielen oftmals kleinen, aber
gezielten Maßnahmen einen relevanten Impact zu erzielen ", betont
UNIQA Vorstand René Knapp.
Begrünung als Motor für Stadtwandel
Die Begrünung mit Kletterpflanzen, Bäumen, bedarfsorientierter
Bewässerung und ergänzender Photovoltaik sowie Grundwasser-
Deckenkühlung wurde 2019 begonnen und verbessert Mikroklima und
Energieeffizienz des Gebäudes. Gleichzeitig stärkt sie die
Artenvielfalt und bindet mit der Naturwerkstatt ein Sozialunternehmen
in die Pflege ein. Ein Ansatz, der bereits weitere Projekte entlang
der Annenstraße angestoßen hat. Begrünte Straßenbahnhaltestellen,
Parklets und neue Pflanzgefäße in ehemaligen Parkplätzen folgten und
belegen die Rolle des Projekts als sichtbaren Katalysator für die
Umgestaltung des Quartiers.
" Diese Anerkennung zeigt, was möglich ist, wenn pragmatisches
Design, robuste technische Systeme und soziale Wartungsmodelle zur
Sanierung des Bestands zusammenkommen. Die Lösung beweist, dass wir
auch dort bedeutende Pflanzflächen schaffen können, wo keine
Bodenfläche vorhanden ist, und dass solche Interventionen
weitreichende Veränderungen im urbanen Raum auslösen können ", so
Projektberaterin Vera Enzi.
UNIQA steuert mit klarem Plan in Richtung Netto-Null-Emissionen
UNIQA ist die erste börsennotierte Versicherung in Österreich,
die mit dem Transition Plan einen klares Konzept vorgelegt hat, wie
sie in Österreich bis 2040 und in der gesamten Gruppe bis 2050 Netto-
Null-Emissionen erreichen will.
Im Zentrum stehen dabei zwei Themen: Erstens der Ausstieg aus
fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas sowohl bei den
Veranlagungen als auch bei der Versicherung von Geschäftskund:innen.
Zweitens die gezielte Ausweitung grüner Aktivitäten: Dazu gehören der
Ausbau nachhaltiger Investments, in die aktuell bereits mehr als zwei
Milliarden Euro investiert sind, sowie die Förderung und Versicherung
nachhaltiger Technologien wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen.
UNIQA Group
Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in
ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund
20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen
betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In
Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die
zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA
in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.
