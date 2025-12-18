APA ots news: UNIQA gewinnt mit Fassadenbegrünung der Landesdirektion Steiermark den renommierten WGIN-Award

Begrünte Fassade in Graz als internationales Vorzeigeprojekt

ausgezeichnet

-

Projekt verbessert Klima, Energie-Bilanz und Biodiversität

-

UNIQA setzt weiterhin auf Nachhaltigkeit und investiert in grüne

Infrastruktur

Die UNIQA Landesdirektion Steiermark ist mit ihrer rund 800 m²

großen Fassadenbegrünung in der Grazer Annenstraße mit dem World

Green Infrastructure Network (WGIN) Award 2025 ausgezeichnet worden.

Das Projekt setzte sich gegen rund 100 internationale Einreichungen

durch und gilt als skalierbares Vorzeigebeispiel dafür, wie dicht

verbaute Innenstadtlagen in klimaresiliente, biodiversitätsfördernde

und sozial wirksame grüne Infrastruktur verwandelt werden können.

" Als UNIQA Landesdirektion Steiermark wollten wir nicht nur über

Nachhaltigkeit sprechen, sondern sie direkt an unserem Standort in

Graz sichtbar machen. Die Auszeichnung bestätigt, dass Investitionen

in lebendige Fassaden messbare Vorteile für Klima, Stadtbild und

Lebensqualität bringen und hoffentlich viele andere zum Nachmachen

motivieren ", sagt Johannes Rumpl, UNIQA Landesdirektor in der

Steiermark.

" Grüne Infrastruktur ist ein wichtiger Teil unserer

Nachhaltigkeitsstrategie. Als Versicherung erkennen wir die

Auswirkungen des Klimawandels und engagieren uns auch in unserer

eigenen Betriebsführung, um mit vielen oftmals kleinen, aber

gezielten Maßnahmen einen relevanten Impact zu erzielen ", betont

UNIQA Vorstand René Knapp.

Begrünung als Motor für Stadtwandel

Die Begrünung mit Kletterpflanzen, Bäumen, bedarfsorientierter

Bewässerung und ergänzender Photovoltaik sowie Grundwasser-

Deckenkühlung wurde 2019 begonnen und verbessert Mikroklima und

Energieeffizienz des Gebäudes. Gleichzeitig stärkt sie die

Artenvielfalt und bindet mit der Naturwerkstatt ein Sozialunternehmen

in die Pflege ein. Ein Ansatz, der bereits weitere Projekte entlang

der Annenstraße angestoßen hat. Begrünte Straßenbahnhaltestellen,

Parklets und neue Pflanzgefäße in ehemaligen Parkplätzen folgten und

belegen die Rolle des Projekts als sichtbaren Katalysator für die

Umgestaltung des Quartiers.

" Diese Anerkennung zeigt, was möglich ist, wenn pragmatisches

Design, robuste technische Systeme und soziale Wartungsmodelle zur

Sanierung des Bestands zusammenkommen. Die Lösung beweist, dass wir

auch dort bedeutende Pflanzflächen schaffen können, wo keine

Bodenfläche vorhanden ist, und dass solche Interventionen

weitreichende Veränderungen im urbanen Raum auslösen können ", so

Projektberaterin Vera Enzi.

UNIQA steuert mit klarem Plan in Richtung Netto-Null-Emissionen

UNIQA ist die erste börsennotierte Versicherung in Österreich,

die mit dem Transition Plan einen klares Konzept vorgelegt hat, wie

sie in Österreich bis 2040 und in der gesamten Gruppe bis 2050 Netto-

Null-Emissionen erreichen will.

Im Zentrum stehen dabei zwei Themen: Erstens der Ausstieg aus

fossilen Energieträgern wie Kohle, Öl und Gas sowohl bei den

Veranlagungen als auch bei der Versicherung von Geschäftskund:innen.

Zweitens die gezielte Ausweitung grüner Aktivitäten: Dazu gehören der

Ausbau nachhaltiger Investments, in die aktuell bereits mehr als zwei

Milliarden Euro investiert sind, sowie die Förderung und Versicherung

nachhaltiger Technologien wie Photovoltaik- und Windkraftanlagen.

UNIQA Group

Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in

ihren Kernmärkten Österreich und Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund

20.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen

betreuen in 14 Ländern mehr als 17 Millionen Kund:innen. In

Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die

zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA

in 11 Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien,

Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien,

Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der

Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group.

