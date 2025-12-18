DAX aktuell

Am Donnerstag bleibt der deutsche Leitindex infolge schwacher Vorgaben zunächst weiter in der Nähe der 24.000-Punkte-Marke.

Der DAX verlor am Donnertag zur Eröffnung in Frankfurt marginale 0,06 Prozent auf 23.947,03 Punkte und kann aktuell leicht zulegen. Auch nach der geldpolitischen Entscheidung der Europäischen Zentralbank bleibt die Tendenz erhalten. Nachdem der Leitindex am Vortag unter die Schwelle von 24.000 Punkten gefallen war, rückt diese nun weiter in den Fokus.

Bisherige DAX-Rekorde

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Schwache Vorgaben - Oracle belastet

Am Vortag hatten bereits die US-Börsen schwach geschlossen. Oracle hat in den USA deutlich nachgegeben, nachdem die Financial Times berichtet hat, dass Verhandlungen mit dem wichtigen Finanzierungspartner Blue Owl Capital über ein 10 Milliarden Dollar teures Datenzentrum ins Stocken geraten seien. Blue Owl habe Bedenken wegen der hohen Verschuldung von Oracle und der massiven KI-Investitionen des Unternehmens, berichtet das Blatt. Auch für die Börsen in Asien erwies sich dies als Belastung.

Aufwärtsmodus verlassen

Laut dem Chartexperten Martin Utschneider vom Broker Robomarkets hat der DAX "seinen kurzfristigen Aufwärtsmodus verlassen". Nochmals belastend wirken die US-Vorgaben, denn in New York waren die Kurse nach dem Xetra-Schluss noch etwas tiefer ins Minus gerutscht. Die Wall Street und vor allem die technologielastigen Werte an der Nasdaq zollten dabei ihrem starken Lauf 2025 weiter Tribut. Der DAX kommt auf ein Jahresplus von 20 Prozent.

Zinspolitik der EZB im Fokus

Die Europäische Zentralbank lässt die Leitzinsen im Euroraum zum vierten Mal in Folge unverändert. Der für Banken und Sparer im Euroraum wichtige Einlagenzins bleibt somit bei 2,0 Prozent, wie die Notenbank nach einer Sitzung des EZB-Rates in Frankfurt mitteilte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires