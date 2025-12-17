Deutsche Anleger blicken optimistisch ins Börsenjahr 2026 – Mehrheit erwartet Fortsetzung des Bullenmarkts

Mittwoch, 10. Dezember 2025 – Die Mehrheit der deutschen Privatanleger (62 %) blickt optimistisch auf das kommende Börsenjahr und erwartet, dass sich der aktuelle Bullenmarkt 2026 fortsetzt. Weltweit liegt der Optimismus etwas niedriger bei 56 %. Das zeigt der aktuelle vierteljährliche Retail Investor Beat der Trading- und Investmentplattform eToro, für den 11.000 Privatanleger in 13 Ländern befragt wurden – darunter 1.000 in Deutschland.

Der positive Marktausblick spiegelt sich auch im Vertrauen in die eigene Anlagestrategie wider: 82 % der deutschen Befragten zeigen sich weiterhin zuversichtlich in Bezug auf ihr Portfolio, gegenüber 78 % im globalen Durchschnitt.





Mehr erfahren



eToro ist eine Multi-Asset-Investmentplattform. Der Wert Ihrer Anlagen kann sowohl steigen, als auch fallen. Kapitalanlagen bergen Risiken ausgesetzt.

CFDs sind komplexe Instrumente und bergen ein hohes Risiko, durch Hebel schnell Geld zu verlieren. 46 % der Konten von Privatanlegern verlieren Geld, wenn sie CFDs von diesem Anbieter handeln. Sie sollten überlegen, ob Sie verstehen, wie CFDs funktionieren, und ob Sie es sich leisten können, das hohe Risiko einzugehen, Ihr Geld zu verlieren.

Diese Information ist weder eine Anlageberatung noch eine Anlagestrategie- oder Anlageempfehlung, sondern Werbung.



Über eToro

eToro ist eine weltweit führende Trading- und Investmentplattform. Gegründet 2007, mit dem Ziel die globalen Märkte für jeden zugänglich zu machen. Mit innovativen Investment-Tools und einer Trading-Community von über 40 Millionen Benutzern ermöglicht eToro ein neues Trading- und Investmenterlebnis. Neben Aktien bietet eToro auch ETFs, Devisen, Rohstoffe, Indizes und vieles mehr an.