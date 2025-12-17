DAX aktuell

Am Mittwoch kam der deutsche Leitindex nicht aus der Deckung und fiel im späten Handel unter die 24.000er-Marke.

Der DAX konnte am Mittwoch um 0,34 Prozent im Plus bei 24.159,62 Punkten starten. Im Anschluss bewegte sich der Leitindex zunächst in einer engen Range um den Tagesstart, bis er unter die 24.000-Punkte-Marke fiel. Schlussendlich wies er einen Verlust von 0,48 Prozent auf 23.960,59 Zähler aus.

Wer­bung Wer­bung

Aktuelle DAX-Rekorde im Überblick

Am 9. Oktober hatte der DAX bei 24.771,34 Punkten ein neues Rekordhoch markiert. Letztlich war er an jenem Tag bei 24.611,25 Zählern in den Feierabend gegangen, was zugleich ein neuer Rekord auf Schlusskursbasis bedeutete.

Jahresendrally kommt nicht in Schwung

Eine bislang durchwachsene Woche ging für den DAX mit Abschlägen weiter. Er konnte sich damit nicht über der psychologisch wichtigen Marke von 24.000 Punkten behaupten.

Nach dem Anstieg bis Mitte Dezember und der jüngsten Stagnation über 24.000 Punkten kann von einer vorweihnachtlichen Jahresendrally keine Rede mehr sein. "Nachhaltige Kauflaune will beim deutschen Leitindex aktuell einfach nicht aufkommen", schrieb der Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners schon am Morgen. Anleger hatten zuletzt bereits begonnen, bei gut gelaufenen Aktien Gewinne mitzunehmen und in vereinzelte Erholungskandidaten umzuschichten.

Wer­bung Wer­bung

US-Daten bringen keine Kaufimpulse

Die US-Arbeitsmarktdaten vom Vortag hatten nicht den Impuls geliefert, der am Markt für möglich gehalten wurde. Die nachgereichten Daten waren gemischt ausgefallen und sorgten insgesamt eher für Ernüchterung, was kurzfristig weitere Zinssenkungen durch die US-Notenbank Fed betrifft. Nun rücken am Donnerstag die Inflationsdaten als zweites wichtiges Kriterium für die Fed ins Blickfeld. Dann werden mit den Zinsentscheiden der EZB und der Bank of England weitere Höhepunkte erwartet.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires