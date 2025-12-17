Kooperation

Infineon und Lenovo intensivieren ihre Zusammenarbeit im Automotive-Sektor und wollen mit KI-gestützten Plattformen das autonome Fahren beschleunigen.

Die Halbleiterbranche und die Computerindustrie rücken enger zusammen: Der deutsche Chiphersteller Infineon und der chinesische Konzern Lenovo haben eine Ausweitung ihrer bestehenden Zusammenarbeit bekannt gegeben.

Strategische Allianz: Infineon und Lenovo forcieren Automotive-Sektor

Demnach intensivieren die Unternehmen ihre Kooperation, um softwaredefinierte Fahrzeuge mit KI-gestütztem Hochleistungs-Computing voranzutreiben. Im Zentrum der intensivierten Partnerschaft steht die gemeinsame Arbeit an zukunftsweisenden Lösungen für das autonome Fahren. Durch eine gemeinsam entwickelte Plattform möchten die Unternehmen vor allem die Produktentwicklungszeiten für Automobilbauer signifikant reduzieren. Die Partnerschaft, die laut einer Pressemitteilung stetig ausgebaut werden soll, konzentriert sich primär auf die Optimierung von Fahrerassistenzsystemen sowie auf die Steigerung der Reichweite und Energieeffizienz von E-Fahrzeugen.

"Als weltweit führende Mikrocontroller-Architektur für die Automobilindustrie spielt die AURIX-Produktfamilie von Infineon eine entscheidende Rolle bei der Sicherheit im Zeitalter softwaredefinierter Fahrzeuge", wird Thomas Böhm, Senior Vice President und Leiter der Business Line Automotive Microcontroller bei Infineon, in einer Pressemitteilung zitiert. "Durch die enge Zusammenarbeit mit Partnern wie Lenovo kombinieren wir verlässliche, sicherheitskritische Datenverarbeitung mit skalierbaren Softwarearchitekturen. So können die Hersteller ihre Strategien schneller umsetzen und die intelligente Mobilität vorantreiben."

Infineon-Aktie dennoch tiefer

Die Infineon-Aktie, die in dieser Handelswoche rund drei Prozent an Wert verloren hat, zeigt sich am Mittwoch auf XETRA erneut schwächer und verliert zeitweise 0,40 Prozent auf 35,85 Euro. Seit Jahresstart haben Infineon-Anleger ein Plus von rund 14 Prozent in ihren Depots - damit performte die Aktie schwächer als der Gesamtmarkt, der DAX hat im bisherigen Jahresverlauf rund 21 Prozent zulegen können.

