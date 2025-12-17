DAX24.066 ±-0,0%Est505.720 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,57 +1,2%Nas23.111 +0,2%Bitcoin74.246 -0,7%Euro1,1710 -0,3%Öl60,11 +2,2%Gold4.318 +0,4%
Quantum-Rally schwankt

D-Wave-Aktie mit Kurssprung: Analysten trauen dem Titel viel zu

17.12.25 12:37 Uhr
D-Wave Quantum Aktie an der NYSE mit Kurssprung: Analysten sehen deutliches Potenzial | finanzen.net

Nach schwachen Handelstagen springt die Aktie von D-Wave Quantum wieder deutlich an. Getrieben wird der Kurs von einer Analystenstimme.

• D-Wave-Aktie steigt nach Analystenempfehlung
• Jefferies-Kursziel bei 45 US-Dollar, Needham bei 48 US-Dollar
• Finanzielle Stabilität und duale Quantenstrategie betonen Wachstumspotenzial

Die Aktie des Quantencomputerspezialisten D-Wave Quantum bleibt weiter im Anlegerfokus. Nach einer schwachen Performance zum Wochenstart ging es am Dienstag an der NYSE kräftige 7,50 Prozent auf 25,52 US-Dollar nach oben. Auch am Mittwoch zeichnet sich ein freundlicher Handelstag ab: Vorbörslich notiert der Titel weitere 2,59 Prozent höher bei 26,18 US-Dollar.

Jefferies verpasst D-Wave-Aktie hohes Kursziel

Dabei ist es insbesondere eine positive Analystenstimme, die den Kurs der Aktie antreibt. Am Dienstag verpasste Jefferies dem Anteilsschein nicht nur eine Kaufempfehlung, sondern auch ein hohes Kursziel: Bis zu 45 US-Dollar trauen die Experten dem Unternehmen an der Börse zu.

Dabei hoben die Experten des Analysehauses Investing zufolge hervor, dass D-Wave von den positiven Entwicklungen im Ökosystem profitiert, die die Stimmung und die Nutzung von Quantenarchitekturen beflügeln. Der Branchenspezialist profitiere durch die kommerzielle Verfügbarkeit von Advantage2 über Leap von positiven Entwicklungen, die sich in verbesserter Kundenschulung, höheren Budgets für Experimente und Pilotprojekten für die Annealing-Technologie niederschlagen würden, so die Analysten weiter.

Duale Strategie gelobt

Das Analysehaus hob die besondere Marktposition von D-Wave hervor, die auf einer dualen Strategie basiert: Während das Annealing-Verfahren gezielt für Optimierungsprobleme eingesetzt werde, adressiere das Gate-Modell komplexe Felder wie die Quantenchemie, lineare Algebra und Simulationen. Technologisch setze das Unternehmen dabei auf einen einheitlichen supraleitenden Stack.

Finanzielle Stabilität und Kapitalstruktur

Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2026 ist D-Wave laut Jefferies finanziell robust aufgestellt. Das Unternehmen verfügt über liquide Mittel in Höhe von 836,2 Millionen US-Dollar, denen Verbindlichkeiten von lediglich etwa 32 Millionen US-Dollar gegenüberstehen. Die Eigenkapitalstruktur wurde durch die vollständige Einlösung öffentlicher Optionsscheine optimiert, was dem Unternehmen einen Bruttoerlös von circa 54,6 Millionen US-Dollar einbrachte (bei rund 4,7 Millionen ausgeübten Scheinen). Diese solide Basis erlaubt es dem Management, gezielt und diszipliniert in künftige Wachstumsfelder zu investieren.

Nicht das höchste Kursziel für D-Wave

Mit seinem 45-Dollar-Kursziel ist Jefferies nicht die optimistischste Analystenstimme: Satte 48 US-Dollar traut Needham der D-Wave-Aktie zu. Durchschnittlich liegt das Kursziel für den Anteilsschein bei 40 US-Dollar und damit rund 55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau. Alle elf bei TipRanks gelisteten Analysten empfehlen die Aktie zum Kauf.

Fazit: Chance für Mutige, Risiko für Zögerliche

Die D-Wave Quantum Aktie bleibt dennoch eine Hochrisiko-Wette. Wer investiert, setzt auf mehr als innovative Technik - nämlich auf das Management, staatliche Großkunden und den Durchbruch zur Gewinnzone. Die Schere zwischen Chance und Risiko ist dennoch enorm, wie die jüngsten Kursschwankungen zeigen. Anleger müssen starke Nerven und einen langen Atem mitbringen.

Redaktion finanzen.net

