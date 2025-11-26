DAX23.634 +0,7%Est505.635 +1,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,88 -2,6%Nas23.161 +0,6%Bitcoin74.998 -0,7%Euro1,1585 +0,1%Öl62,46 -0,3%Gold4.159 +0,7%
Halbleiterhersteller

Infineon-Aktie höher: Roboterpräsentation bringt keine nachhaltigen Impulse

26.11.25 16:15 Uhr
Tech-Show ohne Wirkung: Infineon-Aktie gewinnt nach Roboterpremiere | finanzen.net

Der Halbleiterhersteller Infineon hat am Vortag neue Robotertechnik präsentiert. Der Aktie hilft dies aber nicht auf die Beine.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Infineon AG
34,52 EUR 0,82 EUR 2,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

• Infineon-Aktie ohne Jahresendspurt
• Präsentation des "Humanoid Robotic Head" erzeugt nur kurzfristiges Marktinteresse
• Umsatz Q4 2025 stabil

Mit einem Aufschlag von 3,82 Prozent auf 34,84 Euro präsentiert sich die Aktie des Halbleiterherstellers Infineon im XETRA-Handel zur Wochenmitte. Zuvor waren jedoch deutliche Verluste verzeichnet worden. Die erhofften Positiv-Impulse für die Aktie verpuffen damit nur zeitweise.

Auch ein Jahresendspurt deutet sich für den Anteilsschein, der bei größeren Schwankungen im bisherigen Jahresverlauf nur überschaubare 6 Prozent zugelegt hat, damit nicht an.

Innovative Robotik-Präsentation sorgt für Aufmerksamkeit

Am Vortag hatte das Unternehmen eine neue Technologieanwendung präsentiert. Im Rahmen der OktoberTech Silicon Valley 2025 stellte Infineon gemeinsam mit HTEC eine innovative Applikation zur Robotertechnik vor. Der sogenannte "Humanoid Robotic Head" wurde medienwirksam präsentiert, sorgte aber nur zeitweise für verstärktes Marktinteresse. Obwohl die Neuigkeit kurzfristig stimulierend wirkte, blieb ihr Einfluss auf den Kursverlauf gegenüber makroökonomischen Faktoren und allgemeinen Branchentrends sekundär.

Geschäftszahlen mahnen zur Vorsicht

Denn die Zurückhaltung der Anleger ist auch auf die jüngsten Geschäftszahlen zurückzuführen. Für das abgelaufene Geschäftsjahr meldete Infineon stabil gebliebene Umsätze mit etwa 3,94 Milliarden Euro im vierten Quartal 2025. Das Unternehmen rechnet für das Geschäftsjahr 2026 mit einem Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und hat zugleich seine Prognose für den KI-Umsatz von 1,0 auf 1,5 Milliarden Euro angehoben.

Redaktion finanzen.net

