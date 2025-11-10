DAX 24.190 -0,8%ESt50 5.775 -0,2%MSCI World 4.393 -0,5%Top 10 Crypto 13,89 +2,0%Nas 23.126 -1,2%Bitcoin 88.505 +1,0%Euro 1,1625 +0,3%Öl 63,26 +0,9%Gold 4.194 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Rheinmetall 703000 Deutsche Telekom 555750 Siemens 723610 Infineon 623100 RENK RENK73 Bayer BAY001 RWE 703712 Novo Nordisk A3EU6F Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 HENSOLDT HAG000 Highland Critical Minerals A4193E Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Shutdown beendet: Dow startet leichter -- DAX gibt nach -- Siemens mit Rekordgewinn -- RENK auf Wachstumskurs -- Rheinmetall, HENSOLDT, Merck, NEL, Palantir, Deutsche Telekom, DroneShield im Fokus
Top News
DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert DAX-Chefs: Diese Studiengänge haben die Chefs aus der ersten Reihe absolviert
Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Virgin Galactic präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Infineon Aktie

Kaufen
Verkaufen
Infineon Aktien-Sparplan
36,55 EUR +0,18 EUR +0,49 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 44,02 Mrd. EUR

KGV 80,98
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 623100

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0006231004

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol IFNNF

Barclays Capital

Infineon Overweight

15:11 Uhr
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
Infineon AG
36,55 EUR 0,18 EUR 0,49%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das KI-bezogene Geschäft des Chipkonzerns liefere imposante Wachstumsraten, schrieb Simon Coles am Mittwochnachmittag im Nachgang der Quartalszahlen. Damit fingen die Bayern eine schwächere Dynamik anderswo auf./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Infineon Overweight

Unternehmen:
Infineon AG		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
40,00 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
36,59 €		 Abst. Kursziel*:
9,32%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
36,55 €		 Abst. Kursziel aktuell:
9,44%
Analyst Name:
Simon Coles 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
43,36 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Infineon AG

15:11 Infineon Overweight Barclays Capital
12:56 Infineon Buy UBS AG
12:01 Infineon Buy Deutsche Bank AG
10:31 Infineon Neutral JP Morgan Chase & Co.
08:31 Infineon Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu Infineon AG

finanzen.net Papier unter der Lupe Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Infineon-Aktie Aktien-Tipp: So bewertet Barclays Capital die Infineon-Aktie
finanzen.net UBS AG veröffentlicht Investment-Empfehlung: Infineon-Aktie mit Buy
finanzen.net STOXX-Handel: Euro STOXX 50 am Mittag in Grün
finanzen.net Infineon Aktie News: Infineon gewinnt am Mittag an Boden
finanzen.net Deutsche Bank AG: Infineon-Aktie erhält Buy
finanzen.net JP Morgan Chase & Co.: Infineon-Aktie erhält Neutral
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: DAX verbucht zum Start Gewinne
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX präsentiert sich zum Start schwächer
finanzen.net Donnerstagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Start des Donnerstagshandels Zuschläge
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon and SolarEdge collaborate on high-efficiency power infrastructure for AI data centers
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon launches EasyPACK C package, with silicon carbide power module as first product
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon launches CoolSiC MOSFETs 1400V G2 in TO-247PLUS-4 Reflow package
EQS Group EQS-CMS: Infineon Technologies AG: Release of a capital market information
Semiconductor Today Infineon supporting NVIDIA’s 800VDC power architecture
RSS Feed
Infineon AG zu myNews hinzufügen