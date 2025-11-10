Infineon Aktie
Marktkap. 44,02 Mrd. EURKGV 80,98
WKN 623100
ISIN DE0006231004
Symbol IFNNF
Infineon Overweight
Aktie in diesem Artikel
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das KI-bezogene Geschäft des Chipkonzerns liefere imposante Wachstumsraten, schrieb Simon Coles am Mittwochnachmittag im Nachgang der Quartalszahlen. Damit fingen die Bayern eine schwächere Dynamik anderswo auf./ag/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:34 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:39 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: Infineon Overweight
|Unternehmen:
Infineon AG
|Analyst:
Barclays Capital
|Kursziel:
40,00 €
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
36,59 €
|Abst. Kursziel*:
9,32%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
36,55 €
|Abst. Kursziel aktuell:
9,44%
|
Analyst Name:
Simon Coles
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
43,36 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
