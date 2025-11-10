Barclays Capital

Infineon Overweight

15:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Infineon von 39 auf 40 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Das KI-bezogene Geschäft des Chipkonzerns liefere imposante Wachstumsraten, schrieb Simon Coles am Mittwochnachmittag im Nachgang der Quartalszahlen. Damit fingen die Bayern eine schwächere Dynamik anderswo auf./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:34 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2025 / 16:39 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com