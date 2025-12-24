DAX24.340 +0,2%Est505.750 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,38 -1,7%Nas23.562 +0,6%Bitcoin73.668 -0,6%Euro1,1789 -0,1%Öl62,67 +0,4%Gold4.484 ±-0,0%
Euro STOXX 50-Performance

Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels schwächer

24.12.25 09:27 Uhr
Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Mittwochshandels schwächer | finanzen.net

Das macht das Börsenbarometer in Europa am Mittwoch.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)
53,92 EUR -0,02 EUR -0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
ASML NV
899,00 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Bayer
35,87 EUR 0,33 EUR 0,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Eni S.p.A.
16,02 EUR -0,02 EUR -0,11%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Infineon AG
36,59 EUR 0,02 EUR 0,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
EURO STOXX 50
5.749,8 PKT 0,5 PKT 0,01%
Charts|News|Analysen

Am Mittwoch tendiert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0,01 Prozent leichter bei 5.748,83 Punkten. An der Börse sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte damit 4,900 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der Euro STOXX 50 0,003 Prozent tiefer bei 5.749,09 Punkten, nach 5.749,28 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des Euro STOXX 50 lag am Mittwoch bei 5.753,62 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5.744,75 Punkten erreichte.

So bewegt sich der Euro STOXX 50 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den Euro STOXX 50 bereits um 0,097 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 24.11.2025, betrug der Euro STOXX 50-Kurs 5.528,67 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 24.09.2025, stand der Euro STOXX 50 bei 5.464,56 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.12.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4.857,86 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2025 bereits um 16,90 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 5.818,07 Punkte. Bei 4.540,22 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Euro STOXX 50-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das größte Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die AB InBev SA-NV (Anheuser-Busch InBev)-Aktie aufweisen. 0 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 nimmt die ASML NV-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 347,291 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte im Fokus

Unter den Euro STOXX 50-Aktien hat 2025 laut FactSet-Schätzung die Bayer-Aktie mit 7,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,53 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der Eni-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Funtap / Shutterstock.com

