Schwacher Wochentag in London: FTSE 100 verbucht zum Start Verluste

FTSE 100-Entwicklung

Der FTSE 100 verliert am Mittwochmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der FTSE 100 tendiert im LSE-Handel um 09:09 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 9.884,64 Punkten. Die FTSE 100-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2,853 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 9.889,20 Punkte an der Kurstafel, nach 9.889,22 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des FTSE 100 lag am Mittwoch bei 9.882,97 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 9.893,15 Punkten erreichte.

FTSE 100-Entwicklung seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der FTSE 100 bislang Verluste von 0,129 Prozent. Vor einem Monat, am 24.11.2025, wies der FTSE 100 einen Stand von 9.534,91 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 24.09.2025, verzeichnete der FTSE 100 einen Stand von 9.250,43 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.12.2024, stand der FTSE 100 bei 8.136,99 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 19,67 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 9.930,09 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.544,83 Zählern erreicht.

Die Tops und Flops im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind derzeit BP (+ 0,84 Prozent auf 4,31 GBP), Schroders (+ 0,75 Prozent auf 4,03 GBP), Frasers Group (+ 0,75 Prozent auf 6,74 GBP), Flutter Entertainment (+ 0,65 Prozent auf 162,10 GBP) und JD Sports Fashion (+ 0,48 Prozent auf 0,83 GBP). Zu den schwächsten FTSE 100-Aktien zählen derweil B&M European Value Retail SA Reg (-1,48 Prozent auf 1,60 GBP), Centrica (-0,64 Prozent auf 1,68 GBP), DCC (-0,59 Prozent auf 47,08 GBP), GSK (-0,55 Prozent auf 18,05 GBP) und Whitbread (-0,55 Prozent auf 25,41 GBP).

Diese FTSE 100-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im FTSE 100 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie. 893.765 Aktien wurden zuletzt via LSE gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 242,274 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Werte im Fokus

Im FTSE 100 präsentiert die 3i-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,94 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 8,42 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Legal General-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net