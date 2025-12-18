DAX23.996 +0,2%Est505.702 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,48 +3,1%Nas22.693 -1,8%Bitcoin74.332 +1,4%Euro1,1723 -0,2%Öl59,66 -1,7%Gold4.328 -0,3%
Stühlerücken

BP-Aktie fester: Neue Chefin - erste Frau an Spitze eines Ölriesen

18.12.25 12:03 Uhr
BP-Aktie steigt: Führungswechsel - Was die neue Chefin für Investoren bedeutet | finanzen.net

Der britische Energiekonzern BP bekommt eine neue Chefin.

Der Verwaltungsrat habe die US-amerikanische Managerin Meg O'Neill zur neuen Konzernchefin ernannt, teilte BP am Donnerstag in London mit. BP bringt damit nach Angaben britischer Medien ab April 2026 erstmals eine Frau an die Spitze eines globalen Ölriesen.

Wer­bung

Der bisherige Chef Murray Auchincloss hat sich laut BP dazu entschieden, von seinem Chefposten sofort abzutreten. Gründe wurden nicht genannt. Auchincloss wurde erst vor weniger als zwei Jahren Chef von BP, sein Abgang kommt überraschend. Bis Dezember 2026 soll er dem Konzern in beratender Funktion zur Seite stehen.

Mit ihrem künftigen Posten als Chief Executive Officer von BP ist Meg O'Neill die erste Frau an der Spitze eines der fünf größten globalen Ölunternehmen. Sie steht seit April 2021 an der Spitze des australischen Öl- und Gasunternehmens Woodside Energy, bei dem sie seit 2018 arbeitet. Zuvor war O'Neill mehr als 23 Jahre beim US-Ölkonzern ExxonMobil tätig.

Die BP-Aktie notiert in London zeitweise 0,42 Prozent höher bei 4,27 Pfund.

/pba/DP/stw

LONDON (dpa-AFX)

Bildquellen: M DOGAN / Shutterstock.com, Jeff Whyte / Shutterstock.com

