Medienbericht

BP-Aktien tiefer: Offenbar läuft Verhandlung über Milliardenverkauf von Castrol an Stonepeak

05.12.25 09:22 Uhr
BP in fortgeschrittenen Gesprächen? Castrol-Verkauf an Stonepeak im Blick - Aktie verliert | finanzen.net

Der britische Energiekonzern BP führt einem Zeitungsbericht zufolge fortgeschrittene Gespräche über den Verkauf seines Schmierstoffgeschäfts Castrol.

Werte in diesem Artikel
Aktien
BP plc (British Petrol)
5,22 EUR -0,10 EUR -1,84%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Käufer sei der US-Infrastrukturinvestor Stonepeak, der Kaufpreis wird auf ehr als 8 Milliarden US-Dollar beziffert. Noch sei kein endgültiger Vertrag abgeschlossen worden, berichtet die Financial Times (FT) unter Berufung auf informierte Personen. Die Verhandlungen könnten noch scheitern oder andere Bieter könnten auftauchen.

BP hat Castrol im Februar zum Verkauf gestellt.

Stonepeak und BP lehnten eine Stellungnahme gegenüber der Zeitung ab.

Die BP--Aktie gibt in London zeitweise 2,76 Prozent auf 4,52 GBP nach.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/ros

(END) Dow Jones Newswires

December 04, 2025 11:22 ET (16:22 GMT)

DOW JONES

