DAX 23.729 -1,7%ESt50 5.594 -1,5%MSCI World 4.383 -0,3%Top 10 Crypto 14,07 -1,0%Nas 23.835 +0,5%Bitcoin 90.222 -2,5%Euro 1,1508 -0,1%Öl 64,06 -1,2%Gold 3.995 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Palantir A2QA4J Amazon 906866 BYD A0M4W9 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Tesla A1CX3T RENK RENK73 Humanoid Global A41B76
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rutsch unter 24.000 Punkte: DAX tiefrot -- Asiens Börsen letztlich im Minus -- Palantir mit Umsatz- und Gewinnsprung -- FMC beschleunigt organisches Umsatzwachstum -- Nordex, Evonik im Fokus
Top News
SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober SAP-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober
Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel Ausblick: Beyond Meat präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BP Aktie

Kaufen
Verkaufen
BP Aktien-Sparplan
5,02 EUR -0,04 EUR -0,75 %
STU
4,67 CHF -0,08 CHF -1,68 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 77,36 Mrd. EUR

KGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 850517

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN GB0007980591

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BPAQF

JP Morgan Chase & Co.

BP Neutral

10:56 Uhr
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
BP plc (British Petrol)
5,02 EUR -0,04 EUR -0,75%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte den Briten am Dienstag ein solides Quartal. In der Telefonkonferenz stünden Portfoliomaßnahmen und Kosteninitiativen im Fokus./rob/ag/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:10 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:12 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Jeff Whyte / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BP Neutral

Unternehmen:
BP plc (British Petrol)		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
4,60 £
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
4,43 £		 Abst. Kursziel*:
3,91%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Matthew Lofting 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,61 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BP plc (British Petrol)

10:56 BP Neutral JP Morgan Chase & Co.
31.10.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
16.10.25 BP Hold Jefferies & Company Inc.
14.10.25 BP Sector Perform RBC Capital Markets
14.10.25 BP Neutral UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BP plc (British Petrol)

finanzen.net Besser als erwartet BP-Aktie dennoch tiefer: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben BP-Aktie dennoch tiefer: Gewinn über Erwartungen - Ziel für Veräußerungserlöse angehoben
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan belässt BP auf 'Neutral' - Ziel 460 Pence
dpa-afx Ölkonzern BP verdient mehr als erwartet - weiterer Aktienrückkauf
finanzen.net FTSE 100-Papier BP-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BP von vor einem Jahr verdient
finanzen.net STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 sackt zum Start ab
finanzen.net BP Aktie News: BP am Dienstagvormittag in Grün
finanzen.net Ausblick: BP stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
finanzen.net Aufschläge in Europa: STOXX 50 schlussendlich mit positivem Vorzeichen
Dow Jones BP-Aktie steigt: Verkauf von US-Beteiligungen für Milliardenbetrag an Sixth Street
Business Times BP profit beats expectations, helped by refining margins
Financial Times BP reports better than expected profits as it refocuses on oil and gas
Financial Times BP boss says lower oil prices will not derail oil major’s turnaround efforts
Benzinga BP Unlocks $1.5 Billion As It Accelerates $20 Billion Asset Sale Goal
Benzinga BP Unlocks $1.5 Billion As It Accelerates $20 Billion Asset Sale Goal
Zacks What Analyst Projections for Key Metrics Reveal About BP (BP) Q3 Earnings
Zacks BP (BP) Stock Moves 2.15%: What You Should Know
Zacks Oceaneering Secures Caspian RLWI Contract From BP Exploration
RSS Feed
BP plc (British Petrol) zu myNews hinzufügen