BP Aktie
Marktkap. 77,36 Mrd. EURKGV 211,29 Div. Rendite 6,16%
WKN 850517
ISIN GB0007980591
Symbol BPAQF
BP Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BP nach Zahlen des Ölkonzerns mit einem Kursziel von 460 Pence auf "Neutral" belassen. Analyst Matthew Lofting attestierte den Briten am Dienstag ein solides Quartal. In der Telefonkonferenz stünden Portfoliomaßnahmen und Kosteninitiativen im Fokus./rob/ag/la
Veröffentlichung der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:10 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.11.2025 / 08:12 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BP Neutral
|Unternehmen:
BP plc (British Petrol)
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
4,60 £
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
4,43 £
|Abst. Kursziel*:
3,91%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
-
|Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name:
Matthew Lofting
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
4,61 £
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BP plc (British Petrol)
|10:56
|BP Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|16.10.25
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.25
|BP Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|BP Neutral
|UBS AG
