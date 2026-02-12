DAX 24.868 -0,2%ESt50 5.984 +0,0%MSCI World 4.508 +0,0%Top 10 Crypto 8,8115 -0,8%Nas 22.547 -0,2%Bitcoin 57.752 -0,3%Euro 1,1855 -0,2%Öl 68,22 +0,7%Gold 4.984 -1,2%
WACKER CHEMIE Aktie

Marktkap. 4 Mrd. EUR

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Wacker Chemie auf "Buy" mit einem Kursziel von 84 Euro belassen. Die jüngste Kursrally in der Chemiebranche sei nicht durch fundamentale Daten gestützt, insbesondere nicht im Untersektor der diversifizierten Chemieunternehmen, schrieb Geoff Haire in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie habe größtenteils die Hoffnung widergespiegelt, dass die starken US-ISM-Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe im Januar eine weltweite Produktionsvolumenerholung und China signifikante Kapazitätsschließungen ankündigen werde und dass die EU Maßnahmen zur Unterstützung der Branche ergreifen könnte./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2026 / 14:31 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Buy

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
UBS AG		 Kursziel:
84,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
79,00 €		 Abst. Kursziel*:
6,33%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
79,35 €		 Abst. Kursziel aktuell:
5,86%
Analyst Name:
Geoff Haire 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
76,50 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

14:46 WACKER CHEMIE Buy UBS AG
11.02.26 WACKER CHEMIE Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.02.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
29.01.26 WACKER CHEMIE Sell Deutsche Bank AG
28.01.26 WACKER CHEMIE Verkaufen DZ BANK
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

dpa-afx Siltronic-Aktie rutscht ab: Halbleiter-Konzern erwartet sinkenden Umsatz 2026
finanzen.net Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX gibt schlussendlich nach
dpa-afx WACKER CHEMIE-Aktie von Berenberg auf 'Buy' hochgestuft - Kursziel steigt, Aktie auch
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter
TraderFox Stocks in Action: Wacker Chemie, Gerresheimer, Siemens Energy, Schott Pharma und Verbio.
finanzen.net MDAX aktuell: Das macht der MDAX mittags
finanzen.net MDAX-Titel WACKER CHEMIE-Aktie: So viel hätte eine Investition in WACKER CHEMIE von vor 3 Jahren gekostet
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie weiter erholt - Berenberg rät zum Kauf
