Ripple: So lohnend wäre eine Investition von vor 5 Jahren gewesen

Krypto-Investment

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in Ripple gewesen.

Gestern vor 5 Jahren wurde Ripple bei 0,4358 USD gehandelt. Wenn ein Anleger damals 100 USD in XRP investiert hätte, befänden sich nun 229,46 Ripple in seinem Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 319,63 USD, da Ripple am 02.03.2026 1,393 USD wert war. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 219,63 Prozent angewachsen.

Das 52-Wochen-Tief von XRP liegt derzeit bei 1,212 USD und wurde am 05.02.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch von Ripple liegt derzeit bei 3,557 USD und wurde am 21.07.2025 erreicht.

Redaktion finanzen.net