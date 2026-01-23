DAX 24.785 -0,4%ESt50 5.961 -0,6%MSCI World 4.569 +0,2%Top 10 Crypto 11,64 +1,8%Nas 23.950 +0,6%Bitcoin 74.919 +1,0%Euro 1,1972 -0,6%Öl 68,12 +0,6%Gold 5.281 +1,9%
WACKER CHEMIE Aktie

69,90 EUR -1,60 EUR -2,24 %
Marktkap. 3,67 Mrd. EUR

KGV 14,44 Div. Rendite 3,57%
WACKER CHEMIE AG
69,90 EUR -1,60 EUR -2,24%
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Wacker Chemie nach vorläufigen Zahlen zum vierten Quartal auf "Verkaufen" mit einem fairen Wert von 58 Euro belassen. Schwache Endmärkte und die Zurückhaltung von Industriekunden im Chemiegeschäft hätten auch im vierten Quartal die Geschäftsentwicklung von Wacker Chemie belastet, schrieb Peter Spengler in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob zudem hervor, dass der Konzern mit dem Effizienzprogramm "Pace" sein bislang größtes Kostensenkungsprogramm aufgelegt habe. Im Schlussquartal 2025 seien dafür Einmalaufwendungen von 100 Millionen Euro fällig geworden./ck/rob/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 14:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: WACKER CHEMIE Verkaufen

Unternehmen:
WACKER CHEMIE AG		 Analyst:
DZ BANK		 Kursziel:
-
Rating jetzt:
Verkaufen		 Kurs*:
63,00 CHF		 Abst. Kursziel*:
-
Rating vorher:
Verkaufen		 Kurs aktuell:
69,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Peter Spengler 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
68,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu WACKER CHEMIE AG

09:56 WACKER CHEMIE Buy Warburg Research
09:31 WACKER CHEMIE Hold Jefferies & Company Inc.
09:11 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 WACKER CHEMIE Underweight JP Morgan Chase & Co.
16.01.26 WACKER CHEMIE Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

Nachrichten zu WACKER CHEMIE AG

dpa-afx Umsatzrückgang WACKER CHEMIE-Aktie schwächer: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025 WACKER CHEMIE-Aktie schwächer: Schwache Konjunktur führt zu hohem Verlust 2025
dpa-afx ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Wacker Chemie auf 'Hold' - Ziel 63 Euro
dpa-afx ROUNDUP 2: Träge Konjunktur belastet Wacker Chemie - Hoher Verlust 2025
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochmittag Verluste
StockXperts Wacker Chemie: Weiterer Rückenwind durch den Ausblick?
finanzen.net MDAX-Papier WACKER CHEMIE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein WACKER CHEMIE-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen
dpa-afx ROUNDUP: Träge Konjunktur belastet Wacker Chemie - Hoher Verlust 2025
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Wacker Chemie schwächeln nach Zahlen nur kurz
Dow Jones Wacker Chemie verfehlt Jahresprognose und schreibt rote Zahlen
