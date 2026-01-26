DAX24.933 +0,1%Est505.958 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,44 -0,4%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.414 +0,1%Euro1,1878 ±-0,0%Öl65,38 -0,5%Gold5.086 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 CSG Group A420X0 Bayer BAY001 Siemens Energy ENER6Y NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 BASF BASF11 Lufthansa 823212 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BioNTech (ADRs) A2PSR2
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX dürfte sich vorsichtig stabilisieren -- Asiens Börsen höher -- Chinesische Anta Sports wird größter Aktionär von PUMA
Top News
So funktionieren Aktienanleihen So funktionieren Aktienanleihen
US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte erneut erobert werden US-Zinsentscheid am Mittwoch: DAX vor Stabilisierung - 25.000-Punkte-Marke könnte erneut erobert werden
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Viele Anleger entdecken Europa wieder als Investmentregion. Nutze die möglichen Chancen europäischer Aktien mit diesem günstigen ETF von Amundi!
Bilanzausblick

Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor

27.01.26 07:14 Uhr
NASDAQ-Titel Meta-Aktie: Expertenprognose für die bevorstehenden Quartalszahlen der Facebook-Mutter | finanzen.net

Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Meta Platforms (ex Facebook)
567,00 EUR 9,50 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Meta Platforms (ex Facebook) wird am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Wer­bung

In Sachen EPS gehen 47 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,21 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) noch 8,02 USD je Aktie eingenommen.

49 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,45 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 20,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 56 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,92 USD im Vergleich zu 23,86 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 64 Analysten durchschnittlich bei 199,60 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 164,50 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com

Nachrichten zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Meta Platforms (ex Facebook)

DatumRatingAnalyst
26.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
22.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
12.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
26.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) OutperformRBC Capital Markets
22.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyJefferies & Company Inc.
20.01.2026Meta Platforms (ex Facebook) BuyUBS AG
12.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.12.2025Meta Platforms (ex Facebook) OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
02.02.2023Meta Platforms (ex Facebook) HaltenDZ BANK
27.10.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
28.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
21.07.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
29.06.2022Meta Platforms (ex Facebook) NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
12.05.2022Meta Platforms (ex Facebook) HoldHSBC
05.12.2019Facebook ReduceHSBC
31.01.2019Facebook SellPivotal Research Group
31.10.2018Facebook SellPivotal Research Group
12.10.2018Facebook SellPivotal Research Group

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Meta Platforms (ex Facebook) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen