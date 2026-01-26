Ausblick: Meta Platforms legt Quartalsergebnis vor
Diese Kennzahlen prognostizieren Experten für die Meta Platforms (ex Facebook)-Bilanz.
Werte in diesem Artikel
Meta Platforms (ex Facebook) wird am 28.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
In Sachen EPS gehen 47 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 8,21 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Meta Platforms (ex Facebook) noch 8,02 USD je Aktie eingenommen.
49 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 58,45 Milliarden USD - das wäre ein Zuwachs von 20,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 48,39 Milliarden USD umgesetzt worden waren.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 56 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 22,92 USD im Vergleich zu 23,86 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 64 Analysten durchschnittlich bei 199,60 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 164,50 Milliarden USD.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Meta Platforms (ex Facebook) und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Meta Platforms (ex Facebook)
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Meta Platforms (ex Facebook) News
Bildquellen: rafapress / Shutterstock.com