EUREX/DAX-Futures etwas erholt - Geringer Umsatz

27.01.26 08:26 Uhr

DOW JONES--Etwas erholt zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Händler trauen der Bewegung jedoch nicht. "Der Umsatz ist dünn für die Uhrzeit", sagt ein Händler. Aktuell sind nur 620 Kontrakte umgegangen, dies mache ihn sehr empfindlich gegen mögliche Rückschläge. Allerdings zeige sich auch am Optionsmarkt, dass bei Anlegern an deutschen Aktien derzeit recht wenig Interesse bestehe. Der März-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 49 auf 25.092 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 25.120 Punkten und das Tagestief bei 25.030 Punkten.

January 27, 2026 02:27 ET (07:27 GMT)