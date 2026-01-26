DAX24.881 -0,2%Est505.963 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,47 -0,2%Nas23.601 +0,4%Bitcoin74.064 -0,4%Euro1,1868 -0,1%Öl65,34 -0,5%Gold5.087 +1,5%
Starke Zahlen

Rally der VORWERK-Aktie setzt sich auch am Dienstag weiter fort

27.01.26 10:20 Uhr
VORWERK-Aktie explodiert: Plus 7,4 % nach starken Zahlen | finanzen.net

Die Anleger von FRIEDRICH VORWERK freuen sich auch am Dienstag über kräftige Kursgewinne.

Werte in diesem Artikel
Aktien
FRIEDRICH VORWERK
100,20 EUR 4,70 EUR 4,92%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Rally zündete die nächste Stufe: Mit plus 6,09 Prozent auf 101,00 Euro nahmen die Papiere des Energieanlagenbauers im XETRA-Handel Kurs auf das Rekordhoch vom Oktober bei 109,20 Euro. Binnen einer Woche haben sie sich damit um mehr als ein Drittel verteuert.

Am Vortag hatten starke Geschäftszahlen angetrieben. Diese seien für das vergangene Quartal extrem stark gewesen, kommentierte Analyst Lasse Stueben von der Berenberg Bank und erhöhte sein Kursziel von 105 auf 110 Euro weiter. FRIEDRICH VORWERK untermauere seine starke Marktposition und Projekt-Pipeline.

FRANKFURT (dpa-AFX)

