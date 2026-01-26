Rally der VORWERK-Aktie setzt sich auch am Dienstag weiter fort
Die Anleger von FRIEDRICH VORWERK freuen sich auch am Dienstag über kräftige Kursgewinne.
Werte in diesem Artikel
Die Rally zündete die nächste Stufe: Mit plus 6,09 Prozent auf 101,00 Euro nahmen die Papiere des Energieanlagenbauers im XETRA-Handel Kurs auf das Rekordhoch vom Oktober bei 109,20 Euro. Binnen einer Woche haben sie sich damit um mehr als ein Drittel verteuert.
Am Vortag hatten starke Geschäftszahlen angetrieben. Diese seien für das vergangene Quartal extrem stark gewesen, kommentierte Analyst Lasse Stueben von der Berenberg Bank und erhöhte sein Kursziel von 105 auf 110 Euro weiter. FRIEDRICH VORWERK untermauere seine starke Marktposition und Projekt-Pipeline.
FRANKFURT (dpa-AFX)
