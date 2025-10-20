DAX 24.223 -0,2%ESt50 5.674 -0,1%MSCI World 4.342 -0,1%Top 10 Crypto 14,81 -5,2%Nas 22.991 +1,4%Bitcoin 92.684 -2,4%Euro 1,1617 -0,3%Öl 61,16 +0,4%Gold 4.264 -2,1%
FRIEDRICH VORWERK Aktie

98,20 EUR +13,50 EUR +15,94 %
STU
Marktkap. 1,69 Mrd. EUR

KGV 15,01 Div. Rendite 1,12%
WKN A255F1

ISIN DE000A255F11

Symbol FDVWF

Jefferies & Company Inc.

FRIEDRICH VORWERK Underperform

09:51 Uhr
FRIEDRICH VORWERK Underperform
FRIEDRICH VORWERK
98,20 EUR 13,50 EUR 15,94%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Underperform" belassen. Der Bericht zum dritten Quartal sende ein starkes Signal in Richtung Jahresende, schrieb Martin Comtesse am Dienstag. Das Wachstum des Pipeline- und Anlagenbauers liege weiter über den Erwartungen./ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
64,00 €
Rating jetzt:
Underperform		 Kurs*:
98,10 €		 Abst. Kursziel*:
-34,76%
Rating vorher:
Underperform		 Kurs aktuell:
98,20 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-34,83%
Analyst Name:
Martin Comtesse 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
82,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu FRIEDRICH VORWERK

09:51 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
28.08.25 FRIEDRICH VORWERK Underperform Jefferies & Company Inc.
29.07.25 FRIEDRICH VORWERK Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
23.07.25 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
26.05.25 FRIEDRICH VORWERK Hold Jefferies & Company Inc.
mehr Analysen

Nachrichten zu FRIEDRICH VORWERK

dpa-afx Umsatz- und Gewinnsprung FRIEDRICH VORWERK-Aktie auf Rekordhoch: Jahresziele erhöht FRIEDRICH VORWERK-Aktie auf Rekordhoch: Jahresziele erhöht
dpa-afx ROUNDUP/Nach Zuwächsen: Friedrich Vorwerk erhöht erneut Ziele - MBB profitiert
finanzen.net Freundlicher Handel: SDAX verbucht zum Start Zuschläge
dpa-afx MBB-Aktie sehr freundlich: Ziele für 2025 erhöht
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Friedrich Vorwerk und MBB gefragt - Ausblicke angehoben
EQS Group EQS-Adhoc: FRIEDRICH VORWERK wächst im dritten Quartal um 39 % auf 202 Mio. € Umsatz bei 25,4 % EBITDA-Marge und erhöht Prognose 2025 auf 650-680 Mio. € Umsatz bei 20,0-22,0 % EBITDA-Marge
finanzen.net Börse Frankfurt in Grün: SDAX zum Handelsende in der Gewinnzone
finanzen.net Gewinne in Frankfurt: SDAX nachmittags in der Gewinnzone
finanzen.net Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX mittags im Plus
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: Friedrich Vorwerk Group SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
