FRIEDRICH VORWERK Aktie
Marktkap. 1,69 Mrd. EURKGV 15,01 Div. Rendite 1,12%
WKN A255F1
ISIN DE000A255F11
Symbol FDVWF
FRIEDRICH VORWERK Underperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Friedrich Vorwerk mit einem Kursziel von 64 Euro auf "Underperform" belassen. Der Bericht zum dritten Quartal sende ein starkes Signal in Richtung Jahresende, schrieb Martin Comtesse am Dienstag. Das Wachstum des Pipeline- und Anlagenbauers liege weiter über den Erwartungen./ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2025 / 02:49 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: FRIEDRICH VORWERK
Zusammenfassung: FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Unternehmen:
FRIEDRICH VORWERK
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
64,00 €
|Rating jetzt:
Underperform
|Kurs*:
98,10 €
|Abst. Kursziel*:
-34,76%
|Rating vorher:
Underperform
|Kurs aktuell:
98,20 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-34,83%
|
Analyst Name:
Martin Comtesse
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
82,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu FRIEDRICH VORWERK
|09:51
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:51
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|23.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|02.05.25
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.11.21
|FRIEDRICH VORWERK Buy
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA
|09:51
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|28.08.25
|FRIEDRICH VORWERK Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.07.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.05.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|30.04.25
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Jefferies & Company Inc.
|29.08.24
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09.11.23
|FRIEDRICH VORWERK Hold
|Hauck & Aufhäuser Privatbankiers KGaA