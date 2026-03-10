DAX 23.598 -1,6%ESt50 5.762 -1,3%MSCI World 4.427 -0,2%Top 10 Crypto 9,0640 -0,4%Nas 22.697 +0,0%Bitcoin 60.044 -0,3%Euro 1,1593 -0,1%Öl 92,46 +1,2%Gold 5.188 %
BBVA Aktie

Marktkap. 108,65 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

Barclays Capital

BBVA Overweight

10:51 Uhr
BBVA Overweight
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
18,81 EUR -0,07 EUR -0,37%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BBVA nach strategischen Aussagen der Großbank zum mexikanischen Markt mit einem Kursziel von 21,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die Region vereine Größe, hochprofitables Wachstum und eine starke Refinanzierung, schrieb Cecilia Romero Reyes am Dienstag./rob/bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 14:32 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA Overweight

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
21,80 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
18,80 €		 Abst. Kursziel*:
15,99%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
18,81 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,90%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

10:51 BBVA Overweight Barclays Capital
08:56 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.03.26 BBVA Overweight Barclays Capital
09.03.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 BBVA Buy UBS AG
mehr Analysen

