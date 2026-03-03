Barclays Capital

BBVA Overweight

09:11 Uhr

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 21,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Cecilia Romero Reyes am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Bei BNP Paribas seien die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 zuletzt mit am stärksten gestiegen. Die BBVA habe jüngst bei den Kosten die Erwartungen verfehlt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

