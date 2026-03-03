DAX 23.915 +2,2%ESt50 5.826 +2,5%MSCI World 4.446 +0,6%Top 10 Crypto 9,2085 +3,5%Nas 22.696 +1,4%Bitcoin 60.844 +3,2%Euro 1,1650 +0,2%Öl 90,82 +1,2%Gold 5.184 +0,8%
VW mit Gewinneinbruch 2025 -- HPE, Rheinmetall im Fokus
BBVA Aktie

18,90 EUR +0,30 EUR +1,61 %
STU
17,15 CHF +0,71 CHF +4,33 %
BRX
Marktkap. 104,55 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

Barclays Capital

BBVA Overweight

09:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
18,90 EUR 0,30 EUR 1,61%
Charts| News| Analysen
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 21,80 Euro auf "Overweight" belassen. Die jüngsten Kursverluste europäischer Banken seien Ausdruck einer Risikovermeidung seitens der Investoren, schrieb Cecilia Romero Reyes am Montagabend. Sie seien nicht das Ergebnis einer fundamentalen Bewertung. Die Dynamik bei den Ergebnissen und die Qualität der verwalteten Anlagen blieben solide. Bei BNP Paribas seien die Schätzungen für das Ergebnis je Aktie 2026 zuletzt mit am stärksten gestiegen. Die BBVA habe jüngst bei den Kosten die Erwartungen verfehlt./bek/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.03.2026 / 20:04 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.03.2026 / 04:00 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Barclays Capital		 Kursziel:
21,80 €
Rating jetzt:
Overweight		 Kurs*:
19,00 €		 Abst. Kursziel*:
14,77%
Rating vorher:
Overweight		 Kurs aktuell:
18,90 €		 Abst. Kursziel aktuell:
15,37%
Analyst Name:
Cecilia Romero Reyes 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
22,11 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

09:11 BBVA Overweight Barclays Capital
09.03.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.02.26 BBVA Buy UBS AG
23.02.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
11.02.26 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 5 Jahren verdient
finanzen.net Februar 2026: So schätzen Experten die BBVA-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor einem Jahr verdient
finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net BBVA legte Quartalsergebnis vor
dpa-afx BBVA-Aktie dennoch schwach: Gewinnwachstum entspricht den Erwartungen
dpa-afx ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab
EN, Banco Bilbao BBVA in 2025: A Summary of a Historic Year
EN, Banco Bilbao BBVA finalizes the first €1.5 billion tranche of its extraordinary share buyback program
EN, Banco Bilbao Carlos Torres Vila highlights BBVA’s record dividend to shareholders
Benzinga An Overview of Banco BBVA Argentina&#39;s Earnings
EN, Banco Bilbao Traxión successfully issues MXN 2.0 billion in local bonds with BBVA México as sole bookrunner
Zacks BBVA or TD: Which Is the Better Value Stock Right Now?
EN, Banco Bilbao BBVA places $2.5 billion of a senior non-preferred debt issue, the largest in its history in dollars
Benzinga Peering Into Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA&#39;s Recent Short Interest
