DAX24.506 -0,4%Est505.965 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,2600 -5,2%Nas22.905 -1,5%Bitcoin60.551 -2,4%Euro1,1788 -0,2%Öl68,65 -0,4%Gold4.886 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SAP 716460 Rheinmetall 703000 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Telekom 555750 NVIDIA 918422 PayPal A14R7U BASF BASF11 Siemens Energy ENER6Y Siemens 723610 Infineon 623100 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F AMD (Advanced Micro Devices) 863186 Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
EZB-Entscheid im Blick: DAX tiefer -- Asiens Börsen mehrheitlich in Rot -- Alphabet übertrifft Erwartungen -- DroneShield, Rüstungsaktien, QUALCOMM, SAP, Arm, Wolfspeed, Snap, Fluence Energy im Fokus
Top News
Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor Ausblick: Toyota Motor stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Under Armour zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Zahlen vorgelegt

BBVA-Aktie dennoch schwach: Gewinnwachstum entspricht den Erwartungen

05.02.26 09:18 Uhr
BBVA-Aktie fällt dennoch: Jahreszahlen entsprechen den Erwartungen - Rückkaufprogramm signalisiert Stärke | finanzen.net

Die spanische Großbank BBVA hat im vergangenen Jahr dank guter Geschäfte im Heimatmarkt operativ deutlich mehr verdient.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Banco de Sabadell SA
3,38 EUR -0,01 EUR -0,18%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
20,58 EUR -1,52 EUR -6,88%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Überschuss zog bereinigt um Folgen des starken Euro um fast ein Fünftel auf 10,5 Milliarden Euro an, wie die im EuroStoxx 50 notierte Bank am Donnerstag in Madrid mitteilte. Von Bloomberg befragte Experten hatten mit einem Gewinn in dieser Größenordnung gerechnet.

Wer­bung

Der starke Euro zehrte jedoch einen Großteil des Zuwachses beim ausgewiesenen Gewinn auf: Das bilanzierte Wachstum des Überschusses belief sich daher lediglich auf knapp fünf Prozent. Die europäische Währung wertete im vergangenen Jahr vor allem im Vergleich zum mexikanischen Peso auf, sodass der Gewinn im für die BBVA sehr wichtigen Land leicht auf 5,3 Milliarden Euro zurückging. In Spanien zog der Überschuss hingegen um elf Prozent auf 4,2 Milliarden Euro an.

Die Erträge legten konzernweit um vier Prozent auf fast 37 Milliarden Euro zu. Wichtigste Stütze war der Anstieg des Zinsüberschusses um vier Prozent auf etwas mehr als 26 Milliarden Euro. Die BBVA war im vergangenen Jahr beim Versuch, die Konkurrentin Banco de Sabadell zu übernehmen, am Widerstand des umworbenen Objekts gescheitert. Als Folge des Scheiterns kündigte die BBVA den Rückkauf eigener Anteile für vier Milliarden Euro an.

Am Aktienmarkt kam dies hervorragend an. Seit der gescheiterten Sabadell-Übernahme hat der Kurs um rund 40 Prozent angezogen. Das Papier hatte erst am Dienstag mit 22,33 Euro seinen bisher höchsten Stand erreicht. Die Bank ist an der Börse derzeit rund 125 Milliarden Euro wert.

Wer­bung

Die BBVA-Aktie notiert im Handel in Madrid zeitweise 4,52 Prozent tiefer bei 20,92 Euro.

/zb/stw/stk

MADRID (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf Banco de Sabadell SA

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Banco de Sabadell SA

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

DatumRatingAnalyst
09:16BBVA Sector PerformRBC Capital Markets
28.01.2026BBVA Sector PerformRBC Capital Markets
20.01.2026BBVA OverweightBarclays Capital
19.01.2026BBVA OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
20.01.2026BBVA OverweightBarclays Capital
19.01.2026BBVA OverweightJP Morgan Chase & Co.
05.12.2025BBVA OutperformRBC Capital Markets
04.12.2025BBVA BuyGoldman Sachs Group Inc.
04.12.2025BBVA BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
09:16BBVA Sector PerformRBC Capital Markets
28.01.2026BBVA Sector PerformRBC Capital Markets
14.04.2025BBVA Equal WeightBarclays Capital
13.12.2024BBVA Equal WeightBarclays Capital
01.08.2024BBVA HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
30.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
29.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
12.04.2024BBVA SellGoldman Sachs Group Inc.
17.09.2020BBVA SellJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen