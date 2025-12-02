DAX 23.901 +0,9%ESt50 5.719 +0,4%MSCI World 4.411 +0,2%Top 10 Crypto 12,59 +0,8%Nas 23.454 +0,2%Bitcoin 79.383 -1,1%Euro 1,1665 -0,1%Öl 63,05 +0,5%Gold 4.188 -0,4%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T BASF BASF11 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- SAP-Rivale Salesforce mit starken Zahlen -- Snowflake übertrifft Erwartungen -- Amazon, DroneShield, Vulcan Energy, NVIDIA, D-Wave, BYD, Tesla, VW, Rheinmetall & Co. im Fokus
Top News
Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet Bayer-Aktie in Rot: 2a-Studie mit Nierenmedikament startet
Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025 Die Expertenmeinungen zur Bayer-Aktie im November 2025
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

BBVA Aktie

Kaufen
Verkaufen
BBVA Aktien-Sparplan
18,82 EUR -0,02 EUR -0,11 %
STU
17,61 CHF +0,15 CHF +0,84 %
BRX
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 108,27 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 875773

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN ES0113211835

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol BBVXF

Deutsche Bank AG

BBVA Buy

13:11 Uhr
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
18,82 EUR -0,02 EUR -0,11%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 15,90 auf 19,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im dritten Quartal hätten die Spanier Widerstandskraft bewiesen, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zudem trage die Digitalstrategie Früchte./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 08:01 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Zusammenfassung: BBVA Buy

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
19,75 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
18,78 €		 Abst. Kursziel*:
5,14%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
18,82 €		 Abst. Kursziel aktuell:
4,97%
Analyst Name:
Alfredo Alonso 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
19,95 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

13:21 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
13:11 BBVA Buy Deutsche Bank AG
18.11.25 BBVA Buy Jefferies & Company Inc.
11.11.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
31.10.25 BBVA Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

finanzen.net EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in BBVA von vor 3 Jahren verdient
finanzen.net So schätzen Analysten die BBVA-Aktie ein
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 10 Jahren eingefahren
finanzen.net Aktien von Deutsche Bank, UniCredit, Barclays & Co. im Visier: Die 20 größten europäischen Banken
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net EURO STOXX 50-Papier BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor 3 Jahren eingefahren
finanzen.net So schätzen die Analysten die Zukunft der BBVA-Aktie ein
EN, Banco Bilbao BBVA honored by The Banker as ‘The Best Bank in Latin America’
EN, Banco Bilbao BBVA, Best Bank for SMEs in Spain and Western Europe, According to Global Finance
Benzinga Uncovering Potential: Banco BBVA Argentina&#39;s Earnings Preview
Zacks BBVA vs. RY: Which Stock Should Value Investors Buy Now?
EN, Banco Bilbao BBVA to Distribute Over €1.8 Billion to Shareholders on November 7 as Its Highest Interim Dividend in History
EN, Banco Bilbao BBVA Issues €1 Billion in a Contingent Convertible Bond (CoCo)
EN, Banco Bilbao BBVA Switzerland launches an interactive experience to understand our investment behavior
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Continues to Deliver Strong Financial Results
RSS Feed
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) zu myNews hinzufügen