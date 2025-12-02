Deutsche Bank AG

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BBVA von 15,90 auf 19,75 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im dritten Quartal hätten die Spanier Widerstandskraft bewiesen, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar. Zudem trage die Digitalstrategie Früchte./ag/bek

