BBVA Aktie
Marktkap. 113,89 Mrd. EURKGV 11,39
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Buy
Aktie in diesem Artikel
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für BBVA mit einem Kursziel von 19,75 Euro auf "Buy" belassen. Ein Feuerwerk habe die Bank nicht gerade abgebrannt, schrieb Alfredo Alonso in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar zu den Quartalszahlen der Iberer. Der Ausblick auf 2026 enthalte keine Überraschungen./ajx/ag
Zusammenfassung: BBVA Buy
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
19,75 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
20,42 €
|Abst. Kursziel*:
-3,28%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
20,34 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-2,90%
|
Analyst Name:
Alfredo Alonso
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,50 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|14:16
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|13:31
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|12:21
|BBVA Buy
|UBS AG
|05.02.26
|BBVA Buy
|UBS AG
|05.02.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.02.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.01.26
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.04.25
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|13.12.24
|BBVA Equal Weight
|Barclays Capital
|01.08.24
|BBVA Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)