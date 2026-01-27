DAX 24.842 -0,2%ESt50 5.990 -0,1%MSCI World 4.558 -0,1%Top 10 Crypto 11,64 +1,7%Nas 23.817 +0,9%Bitcoin 75.163 +1,3%Euro 1,1977 -0,5%Öl 67,87 +0,3%Gold 5.266 +1,6%
BBVA Aktie

Marktkap. 121,58 Mrd. EUR

KGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA zwar von 19,25 auf 19,75 Euro angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die spanische Bank sei bei vielen Finanzkennziffern Klassenbeste, doch ein weiterer Kursanstieg der Aktie dürfte sich schwierig gestalten, begründete Benjamin Toms seinen Schritt am Dienstagabend. Es sei zwar schwierig, eine Bank negativ zu bewerten, die eine so attraktive Wertsteigerung erziele. Doch diese spiegele sich schon weitgehend im Konsens wider. Mit Blick auf 2026 bevorzugt Toms die heimische Konkurrentin Santander./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BBVA Sector Perform

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
19,75 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
21,64 €		 Abst. Kursziel*:
-8,73%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
21,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-6,40%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,09 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

08:01 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
20.01.26 BBVA Overweight Barclays Capital
19.01.26 BBVA Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.12.25 BBVA Outperform RBC Capital Markets
04.12.25 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
mehr Analysen

