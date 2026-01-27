BBVA Aktie
Marktkap. 121,58 Mrd. EURKGV 5,64 Div. Rendite 6,00%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA zwar von 19,25 auf 19,75 Euro angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die spanische Bank sei bei vielen Finanzkennziffern Klassenbeste, doch ein weiterer Kursanstieg der Aktie dürfte sich schwierig gestalten, begründete Benjamin Toms seinen Schritt am Dienstagabend. Es sei zwar schwierig, eine Bank negativ zu bewerten, die eine so attraktive Wertsteigerung erziele. Doch diese spiegele sich schon weitgehend im Konsens wider. Mit Blick auf 2026 bevorzugt Toms die heimische Konkurrentin Santander./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BBVA Sector Perform
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
19,75 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
21,64 €
|Abst. Kursziel*:
-8,73%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
21,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-6,40%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,09 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|08:01
|BBVA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.01.26
|BBVA Overweight
|Barclays Capital
|19.01.26
|BBVA Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.12.25
|BBVA Outperform
|RBC Capital Markets
|04.12.25
|BBVA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
