Air Liquide Aktie
Marktkap. 96,86 Mrd. EURKGV 27,36 Div. Rendite 2,10%
WKN 850133
ISIN FR0000120073
Symbol AIQUF
Air Liquide Outperform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Air Liquide nach dem Bericht zum zweiten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 189 Euro belassen. Die Ergebnisse des Gasekonzerns hätten mehr von der Zuverlässigkeit geboten, die Anleger vom Unternehmen erwarteten, schrieb James Hooper in einer am Freitag vorliegenden Studie. Er bekräftigt seine positive Empfehlung - vor allem wegen des beschleunigten Wachstums im Geschäftsbereich Elektronics und der weiterhin soliden Geschäftsentwicklung./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:34 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 07:34 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Air Liquide Outperform
|Unternehmen:
Air Liquide S.A.
|Analyst:
Bernstein Research
|Kursziel:
189,00 €
|Rating jetzt:
Outperform
|Kurs*:
173,66 €
|Abst. Kursziel*:
8,83%
|Rating vorher:
Outperform
|Kurs aktuell:
173,82 €
|Abst. Kursziel aktuell:
8,73%
|
Analyst Name:
James Hooper
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
195,88 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
