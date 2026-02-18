DAX 25.103 +0,2%ESt50 6.091 +0,5%MSCI World 4.528 +0,0%Top 10 Crypto 8,7605 +2,8%Nas 22.683 -0,3%Bitcoin 57.745 +1,5%Euro 1,1758 -0,1%Öl 71,26 -1,0%Gold 5.034 +0,8%
International Consolidated Airlines Aktie

4,98 EUR +0,01 EUR +0,14 %
STU
4,54 CHF +0,03 CHF +0,60 %
BRX
Marktkap. 23,08 Mrd. EUR

KGV 6,40 Div. Rendite 2,37%
WKN A1H6AJ

ISIN ES0177542018

Symbol BABWF

Bernstein Research

International Consolidated Airlines Outperform

11:51 Uhr
International Consolidated Airlines Outperform
Aktie in diesem Artikel
International Consolidated Airlines S.A.
4,98 EUR 0,01 EUR 0,14%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für International Airlines Group (IAG) auf "Outperform" mit einem Kursziel von 490 Pence belassen. Die größte Veränderung in der Branche sei im vergangenen Monat gewesen, dass der CO2-Preis um 30 Prozent gesunken sei wegen einer potenziellen Abschwächung des Emissionshandels, schrieb Alex Irving in einer am Freitag vorliegenden Studie. Für Fluggesellschaften sei dies bedeutungsvoll. Das vierte Quartal lasse außerdem auf eine starke Nachfrage im Interkontinental- und Nordatlantikverkehr hoffen. IAG sei dafür am besten positioniert./tih/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2026 / 06:35 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: DANIEL ROLAND/AFP/Getty Images

Unternehmen:
International Consolidated Airlines S.A.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
4,90 £
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
4,36 £		 Abst. Kursziel*:
12,51%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
-		 Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name:
Alex Irving 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
4,59 £

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu International Consolidated Airlines S.A.

11:51 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
11.02.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
20.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
16.01.26 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
14.01.26 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen

