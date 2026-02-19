Warburg Research

JOST Werke Buy

10:36 Uhr

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Nutzfahrzeugzulieferers seien solide ausgefallen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe bewiesen, schwierigen Marktbedingungen widerstehen zu können./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke