Bayer-Aktie in Rot: Fitch senkt Ausblick auf negativ - Sieben-Milliarden-Dollar-Vergleich als Risikoherd
Newmont-Aktie dreht ins Minus: Umsatz und Gewinn übertreffen die Erwartungen teilweise
JOST Werke Aktie

Marktkap. 968,5 Mio. EUR

KGV 12,89 Div. Rendite 3,30%
JOST Werke AG
JOST Werke AG
66,50 EUR 2,20 EUR 3,42%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die vorläufigen Zahlen des Nutzfahrzeugzulieferers seien solide ausgefallen, schrieb Fabio Hölscher in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Unternehmen habe bewiesen, schwierigen Marktbedingungen widerstehen zu können./mf/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.02.2026 / 09:30 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
66,80 €		 Abst. Kursziel*:
10,78%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
66,50 €		 Abst. Kursziel aktuell:
11,28%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
75,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu JOST Werke AG

08:06 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.02.26 JOST Werke Buy Warburg Research
20.01.26 JOST Werke Buy Deutsche Bank AG
16.01.26 JOST Werke Buy Warburg Research
13.01.26 JOST Werke Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu JOST Werke AG

dpa-afx Auf Kurs JOST Werke-Aktie steigt wieder Richtung Rekord JOST Werke-Aktie steigt wieder Richtung Rekord
finanzen.net Freitagshandel in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen zum Handelsstart zu
StockXperts Jost: Was bringt 2026?
TraderFox Stocks in Action: Rational, DWS Group, Jost Werke, CTS Eventim, Freenet
dpa-afx JOST Werke-Aktie dennoch im Minus: Erwartungen nach starkem Schlussspurt geschlagen
EQS Group EQS-News: JOST setzt Wachstumsstrategie AMBITION 2030 konsequent um und erzielt starke Ergebnisse in allen Geschäftsbereichen im Jahr 2025
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
EQS Group EQS-AFR: JOST Werke SE: Vorabbekanntmachung über die Veröffentlichung von Finanzberichten gemäß §§ 114, 115, 117 WpHG
EQS Group EQS-News: JOST implements its growth strategy AMBITION 2030 further and achieves strong results in all business lines in fiscal year 2025
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: JOST Werke SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: JOST Werke SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
