JOST Werke Aktie
Marktkap. 819,5 Mio. EURDiv. Rendite 2,77%
WKN JST400
ISIN DE000JST4000
Symbol JSTWF
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Kapitalerhöhung des Nutzfahrzeugzulieferers sei zum richtigen Zeitpunkt erfolgt und habe die Bilanz gestärkt, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen steuere mit defensiven Qualitäten durch die aktuellen politischen Unwägbarkeiten./mf/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 08:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: JOST Werke
Zusammenfassung: JOST Werke Buy
|Unternehmen:
JOST Werke AG
|Analyst:
Warburg Research
|Kursziel:
74,00 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
49,95 €
|Abst. Kursziel*:
48,15%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
50,10 €
|Abst. Kursziel aktuell:
47,70%
|
Analyst Name:
Fabio Hölscher
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
78,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
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