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Symbol JSTWF

Warburg Research

JOST Werke Buy

11:46 Uhr
JOST Werke Buy
Aktie in diesem Artikel
JOST Werke AG
50,10 EUR 1,00 EUR 2,04%
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Jost Werke auf "Buy" mit einem Kursziel von 74 Euro belassen. Die Kapitalerhöhung des Nutzfahrzeugzulieferers sei zum richtigen Zeitpunkt erfolgt und habe die Bilanz gestärkt, schrieb Fabio Hölscher in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmen steuere mit defensiven Qualitäten durch die aktuellen politischen Unwägbarkeiten./mf/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 31.03.2026 / 08:45 / MESZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: JOST Werke

Zusammenfassung: JOST Werke Buy

Unternehmen:
JOST Werke AG		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
74,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
49,95 €		 Abst. Kursziel*:
48,15%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
50,10 €		 Abst. Kursziel aktuell:
47,70%
Analyst Name:
Fabio Hölscher 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
78,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

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