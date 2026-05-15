Krypto-Marktbericht

So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Sonntagvormittag.

Um 09:41 ist Bitcoin 78.100,99 US-Dollar wert. Damit liegt der Kurs am Vormittag 0,01 Prozent niedriger als am Vortag (78.109,99 US-Dollar).

Von Verlusten bleibt auch der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 nicht verschont – er verliert heute 2,2 Prozent auf 10,05 EUR. Die Performance im Vergleich zur Erstnotiz: 9,0 Prozent.

In der Zwischenzeit geht es für Litecoin bergauf. Um 09:41 steht ein Plus von 0,29 Prozent auf 56,33 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Litecoin-Kurs noch bei 56,17 US-Dollar.

Zudem legt Ethereum zu. Um 0,23 Prozent verstärkt sich der Ethereum-Kurs um 09:41 auf 2.184,45 US-Dollar, nachdem Ethereum am Vortag noch 2.179,42 US-Dollar wert war.

Zudem zeigt sich der Bitcoin Cash-Kurs im Sinkflug. Um 09:26 gibt Bitcoin Cash um 0,20 Prozent auf 414,89 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 415,71 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem legt Ripple zu. Um 0,27 Prozent verstärkt sich der Ripple-Kurs um 09:26 auf 1,418 US-Dollar, nachdem Ripple am Vortag noch 1,414 US-Dollar wert war.

Währenddessen wird Monero bei 387,72 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,19 Prozent im Vergleich zum Vortag (388,47 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Cardano im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,2550 US-Dollar) geht es um 0,57 Prozent auf 0,2564 US-Dollar nach oben.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,1518 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1517 US-Dollar.

Währenddessen wird Tron bei 0,3540 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Minus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,3552 US-Dollar).

Währenddessen verliert der Binancecoin-Kurs um 0,25 Prozent auf 654,41 US-Dollar. Gestern war Binancecoin noch 656,04 US-Dollar wert.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:26 wurde ein Kurs von 0,1096 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,1093 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Solana-Kurs um 0,46 Prozent auf 86,92 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Wert bei 86,52 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergauf. Um 09:26 steht ein Plus von 0,24 Prozent auf 9,312 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 9,290 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann Chainlink Gewinne verbuchen. Um 09:41 steigt der Chainlink-Kurs um 0,63 Prozent auf 9,780 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,719 US-Dollar an der Tafel.

Daneben wertet Sui um 09:26 auf. Es geht 0,64 Prozent auf 1,067 US-Dollar nach oben, nachdem der Kurs am Vortag bei 1,061 US-Dollar stand.

Redaktion finanzen.net

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