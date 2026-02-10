BBVA Aktie
Marktkap. 117,59 Mrd. EURKGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773
ISIN ES0113211835
Symbol BBVXF
BBVA Sector Perform
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 19,75 auf 20,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms passte am Mittwoch seine Schätzungen an die jüngsten Quartalszahlen der Spanier an./rob/ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:40 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:40 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BBVA Sector Perform
|Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
20,25 €
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
20,43 €
|Abst. Kursziel*:
-0,88%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
20,36 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,54%
|
Analyst Name:
Benjamin Toms
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
21,93 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
