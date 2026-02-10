DAX 24.856 -0,5%ESt50 6.036 -0,2%MSCI World 4.573 +0,1%Top 10 Crypto 8,5480 -2,8%Nas 23.087 -0,1%Bitcoin 56.713 -2,0%Euro 1,1873 -0,2%Öl 69,75 +1,0%Gold 5.086 +1,2%
BBVA Aktie

20,36 EUR -0,27 EUR -1,31 %
STU
20,43 EUR -0,17 EUR -0,83 %
GVIE
Marktkap. 117,59 Mrd. EUR

KGV 11,39 Div. Rendite 3,72%
WKN 875773

ISIN ES0113211835

Symbol BBVXF

RBC Capital Markets

BBVA Sector Perform

21:11 Uhr
BBVA Sector Perform
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
20,36 EUR -0,27 EUR -1,31%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA von 19,75 auf 20,25 Euro angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Benjamin Toms passte am Mittwoch seine Schätzungen an die jüngsten Quartalszahlen der Spanier an./rob/ajx/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:40 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.02.2026 / 12:40 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)		 Analyst:
RBC Capital Markets		 Kursziel:
20,25 €
Rating jetzt:
Sector Perform		 Kurs*:
20,43 €		 Abst. Kursziel*:
-0,88%
Rating vorher:
Sector Perform		 Kurs aktuell:
20,36 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-0,54%
Analyst Name:
Benjamin Toms 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
21,93 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

21:11 BBVA Sector Perform RBC Capital Markets
10.02.26 BBVA Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.02.26 BBVA Buy Deutsche Bank AG
06.02.26 BBVA Overweight Barclays Capital
06.02.26 BBVA Buy UBS AG
mehr Analysen

Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)

finanzen.net Langfristige Investition EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 10 Jahren abgeworfen
finanzen.net BBVA legte Quartalsergebnis vor
dpa-afx BBVA-Aktie dennoch schwach: Gewinnwachstum entspricht den Erwartungen
dpa-afx ROUNDUP: BBVA steigert Gewinn trotz Peso-Schwäche - Aktie sackt ab
dpa-afx AKTIEN IM FOKUS: Bankenwerte driften auseinander - BBVA schwach, BNP im Plus
finanzen.net Ausblick: BBVA präsentiert Quartalsergebnisse
finanzen.net EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine BBVA-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
finanzen.net Januar 2026: Die Expertenmeinungen zur BBVA-Aktie
dpa-afx ANALYSE-FLASH: RBC senkt BBVA auf 'Sector Perform' - Hebt Ziel auf 19,75 Euro
EN, Banco Bilbao BBVA Mexico supports Nafin in the issuance of MXN 9.658 billion in Development Banking Bonds
EN, Banco Bilbao BBVA to Propose Jordi Montalbo As Independent Board Member
EN, Banco Bilbao BBVA CIB Posts A Record 2025: €6,558 Million In Revenues
EN, Banco Bilbao Earnings: BBVA Posts Record Profit of €10.5 Billion in 2025 and Will Distribute a Dividend of More Than €5.2 Billion
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Shows Solid Performance, Reports Robust 2025 Earnings
Benzinga Looking Into Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA&#39;s Recent Short Interest
Zacks Zacks.com featured highlights include Arista Networks, Corning, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, The TJX and TE Connectivity
EN, Banco Bilbao Garanti BBVA Launches New Video Series: ‘Let’s Talk Investing’
