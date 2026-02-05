DAX 24.607 +0,5%ESt50 5.961 +0,6%MSCI World 4.459 +0,2%Top 10 Crypto 8,7015 +0,8%Nas 22.541 -1,6%Bitcoin 56.684 +6,2%Euro 1,1815 +0,3%Öl 67,12 -0,3%Gold 4.914 +2,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Novo Nordisk A3EU6F Microsoft 870747 NVIDIA 918422 Deutsche Telekom 555750 Siemens Energy ENER6Y DroneShield A2DMAA Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F PayPal A14R7U Deutsche Bank 514000 Strategy (ex MicroStrategy) 722713 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX fester -- Wall Street etwas höher erwartet -- Amazon mit starken Zahlen -- PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Öffentliches WLAN-Risiko: Evil-Twin-Angriffe auf Bitcoin & Kryptowährungen Öffentliches WLAN-Risiko: Evil-Twin-Angriffe auf Bitcoin & Kryptowährungen
Milliarden-Bußgeld droht: EU-Kommission erhöht Druck auf TikTok wegen Suchtgefahr Milliarden-Bußgeld droht: EU-Kommission erhöht Druck auf TikTok wegen Suchtgefahr
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

tonies Aktie

Kaufen
Verkaufen
tonies Aktien-Sparplan
11,04 EUR +0,04 EUR +0,36 %
XETRA
11,00 EUR +0,14 EUR +1,29 %
GVIE
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 1,26 Mrd. EUR

KGV 65,91 Div. Rendite 0,00%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN A3CM2W

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN LU2333563281

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TNIEF

Warburg Research

tonies Buy

13:46 Uhr
tonies Buy
Aktie in diesem Artikel
tonies
11,04 EUR 0,04 EUR 0,36%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Tonies nach Zahlen für das Schlussquartal von 10,50 auf 13 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts des starken Umsatzwachstums in allen Regionen sowie der stark gestiegenen operativen Gewinnmarge habe er die Gewinnerwartungen für den Hersteller der Toniesbox angehoben, schrieb Thilo Kleibauer am Freitag./mis/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com

Zusammenfassung: tonies Buy

Unternehmen:
tonies		 Analyst:
Warburg Research		 Kursziel:
13,00 €
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
10,92 €		 Abst. Kursziel*:
19,05%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
11,04 €		 Abst. Kursziel aktuell:
17,75%
Analyst Name:
Thilo Kleibauer 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
13,75 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu tonies

13:46 tonies Buy Warburg Research
09:41 tonies Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
mehr Analysen

Nachrichten zu tonies

TraderFox Kursziele TOP-5-Kursziele der Analysten am 06.02.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 06.02.26
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verbucht schlussendlich Abschläge
dpa-afx tonies-Aktie im Plus: Erfolg der Toniebox 2 sorgt für Umsatzplus und Optimismus
finanzen.net Minuszeichen in Frankfurt: SDAX schwächelt am Donnerstagnachmittag
finanzen.net Angespannte Stimmung in Frankfurt: So performt der SDAX am Mittag
dpa-afx AKTIE IM FOKUS: Tonies auch Wochen nach SDax-Aufnahme gefragt - Starke Eckdaten
dpa-afx ROUNDUP/'Toniebox 2' kommt gut an: SDax-Neuling Tonies schlägt Erwartungen
finanzen.net XETRA-Handel: SDAX zum Handelsstart auf grünem Terrain
EQS Group EQS-News: tonies erreicht oberes Ende der Prognose für das Geschäftsjahr 2025: Portfolioerweiterung und Internationalisierung treiben profitables Wachstum mit bereinigter EBITDA-Marge auf Rekordniveau
EQS Group EQS-News: tonies reaches upper end of FY 2025 guidance: Portfolio expansion and internationalization drive profitable growth with record adjusted EBITDA margin
EQS Group EQS-DD: tonies SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them_TEIXL Investments GmbH
EQS Group EQS-AFR: tonies SE: Preliminary announcement of the publication of financial reports according to Articles 114, 115, 117 of the WpHG [the German Securities Act]
EQS Group EQS-DD: tonies SE: Notification and public disclosure of transactions by persons discharging managerial responsibilities and persons closely associated with them
EQS Group EQS-PVR: tonies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: tonies SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: SDAX inclusion marks next milestone in tonies’ global growth story
EQS Group EQS-News: tonies Expands Global Leadership Through Landmark Partnership with The Pokémon Company International
RSS Feed
tonies zu myNews hinzufügen