Launch-Erfolg

Der erfolgreiche Verkaufsstart der "Toniebox 2" stimmt den Spielwarenhersteller tonies optimistisch für das laufende Jahr.

Finanzchef Hansjörg Müller geht davon aus, dass "die Nachfrage nach tonies-Figuren auch künftig stark bleiben wird", wie er am Donnerstag im Zuge der Veröffentlichung von Eckdaten für 2025 laut Mitteilung sagte. tonies hatte die zweite Generation des Audio-Würfels für Kinder im vergangenen Herbst auf den Markt gebracht. In dem vom Weihnachtsgeschäft und vielen Aktionstagen, wie dem Black Friday, geprägten vierten Quartal machte tonies dann die Hälfte seines Jahresumsatzes.

Insgesamt stieg der Umsatz im vergangenen Jahr im Vergleich zu 2024 um 31 Prozent auf 630 Millionen Euro und damit stärker als von Analysten erwartet. Die Marge des bereinigten Ergebnisses vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (ber Ebitda) verbesserte sich um einen Prozentpunkt auf 8,5 Prozent. Dies führt das Unternehmen auf den gestiegenen Verkauf margenstärkerer Produkte zurück.

Das im SDAX notierte Papier legte zeitweise an die sechs Prozent zu, zuletzt betrug das Plus noch 4,5 Prozent. tonies war Ende Dezember in den Kleinwerte-Index aufgestiegen. Die Analysten des Bankhauses Metzler lobten am Donnerstag die Kommentare des Managements zur Margenentwicklung.

tonies-Finanzchef Müller bezeichnete die Toniebox 2 als "bislang größte Produktinnovation", trotz derer die Margen weiter ausgebaut werden konnten. Tonies-Chef Tobias Wann sieht in den erzielten Ergebnissen die Grundlage, um das profitable Wachstum auch 2026 fortzusetzen.

Die endgültigen Zahlen will tonies am 14. April vorstellen./lew/err/mis

Die tonies-Aktie zeigt sich im XETRA-Handel zeitweise 3,96 Prozent stärker bei 11,02 Euro.

