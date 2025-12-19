DAX24.217 +0,1%Est505.744 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,65 +4,3%Nas23.006 +1,4%Bitcoin75.200 +3,1%Euro1,1716 -0,1%Öl60,24 +0,9%Gold4.332 ±-0,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Allianz 840400 Bayer BAY001 TUI TUAG50 Deutsche Bank 514000 Amazon 906866 Micron Technology 869020 Nike 866993
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX stabil -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
Portfolio-Update: Westwing - Korrektur als Kaufchance Portfolio-Update: Westwing - Korrektur als Kaufchance
Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX zwischen Vortagesschluss und kleinen Gewinnen Großer Verfallstag an den Terminbörsen: DAX zwischen Vortagesschluss und kleinen Gewinnen
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Kurz vor SDAX-Aufstieg

tonies-Aktie versucht Ausbruch über 10 Euro

19.12.25 13:56 Uhr
tonies-Aktie knackt 10 Euro-Marke | finanzen.net

Die Aktien des SDAX-Neulings tonies haben am Freitag einen Ausbruchsversuch über die Marke von 10 Euro unternommen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
tonies
9,91 EUR 0,16 EUR 1,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SDAX
16.692,8 PKT -82,3 PKT -0,49%
Charts|News|Analysen

In der Spitze schafften sie es bis auf 10,18 Euro, am frühen Nachmittag notierten sie mit glatt 10 Euro noch 1,2 Prozent im Plus.

Wer­bung

Ab Montag, 22. Dezember, werden die Papiere des Anbieters von Audioabspielgeräten für Kinder im Nebenwerte-Index SDAX vertreten sein. Ihr Kurs profitiert seit Monaten von Geschäftshoffnungen für die neue Toniebox 2, die seit September verkauft wird. Seit dem Jahrestief im April - damals hatte der erste Schock über die US-Zollpolitik Aktienkurse weltweit nach unten gerissen - hat sich der tonies-Kurs mittlerweile mehr als verdoppelt; Fahrt nahmen die Papiere dabei aber erst so richtig im August auf.

Bereits Mitte November hatte tonies dank der Toniebox 2 über ein starkes Umsatzwachstum von mehr als 50 Prozent im dritten Quartal im Jahresvergleich berichtet. Für die ersten neun Monate ergab sich damit ein Erlöswachstum von rund einem Drittel.

Zuletzt äußerten sich Analysten optimistisch. Kepler Cheuvreux nahm in der laufenden Woche die Bewertung bei einem Kursziel von 11,50 Euro mit "Kaufen" auf. Die Experten von MWB Research hatten zudem erst in der Vorwoche das Kursziel auf 13,20 Euro angehoben und entsprechend ihr Kaufvotum bestätigt. Sie verwiesen auf starke Umsätze mit der Toniebox 2 bereits kurz nach dem Verkaufsstart, auf eine stärkere Durchdringung des US-Marktes sowie auf Partnerschaften mit den Spielzeug-Konzernen Pokemon und Hasbro.

Wer­bung

Zudem gab tonies-Chef Tobias Wann erst vor wenigen Tagen dem US-Wirtschaftssender "CNBC" ein Interview, das auch für mehr Aufmerksamkeit seitens US-Investoren gesorgt haben dürfte.

/mis/ajx/stk

FRANKFURT (dpa-AFX)

Ausgewählte Hebelprodukte auf tonies

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf tonies

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: T. Schneider / Shutterstock.com, Boxine GmbH

Nachrichten zu tonies

DatumMeistgelesen
Wer­bung