DAX24.295 +0,4%Est505.767 +0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,71 +4,8%Nas23.230 +1,0%Bitcoin75.495 +3,5%Euro1,1719 -0,1%Öl60,08 +0,6%Gold4.343 +0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Lufthansa 823212 Tesla A1CX3T Deutsche Telekom 555750 RENK RENK73 Nike 866993 Allianz 840400 Bayer BAY001 Deutsche Bank 514000 TUI TUAG50 Amazon 906866 Micron Technology 869020
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Großer Verfallstag: DAX im Plus -- Wall Street fester -- BoJ erhöht Zinsen auf höchstes Niveau seit drei Jahrzehnten -- DroneShield, BioNTech, Nike, Micron, Cannabis- und Rüstungsaktien im Fokus
Top News
FedEx-Aktie sinkt dennoch: Ergebnis besser als erwartet FedEx-Aktie sinkt dennoch: Ergebnis besser als erwartet
Nike: Umsatz im 2. Quartal über den Erwartungen, Marge unter Druck! Nike: Umsatz im 2. Quartal über den Erwartungen, Marge unter Druck!
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Rating bestätigt

thyssenkrupp-Aktie in Rot: Moody's senkt Ausblick auf stabil

19.12.25 15:13 Uhr
thyssenkrupp-Aktie verliert: Moody's senkt Ausblick | finanzen.net

Moody's wird skeptischer für die Bonitätsbewertung von thyssenkrupp.

Werte in diesem Artikel
Aktien
thyssenkrupp AG
9,11 EUR -0,10 EUR -1,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Wie die Ratingagentur mitteilte, hat sie den Ausblick auf stabil von positiv gesenkt. Das Rating selbst wurde mit "Ba3" bestätigt.

Wer­bung

"Wir haben den Ausblick von positiv auf stabil geändert, da die Stahlsparte von thyssenkrupp eine außerordentliche Umstrukturierung erfordert, die in den nächsten 12 bis 18 Monaten erhebliche Barmittel verschlingen wird", sagte Analyst Martin Fujerik. Sollten die Maßnahmen zu einer Verbesserung der nach wie vor schwachen Rentabilität führen und damit zu einem anhaltend positiven Cashflow, könnte sich das positiv auf das Rating auswirken.

Die thyssenkrupp-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,41 Prozent tiefer bei 9,10 Euro.

DOW JONES

Ausgewählte Hebelprodukte auf thyssenkrupp

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf thyssenkrupp

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu thyssenkrupp AG

DatumRatingAnalyst
12.12.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
10.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
09.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.09.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
14.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
11.08.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
12.06.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
27.05.2025thyssenkrupp BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.12.2025thyssenkrupp HaltenDZ BANK
10.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
10.12.2025thyssenkrupp HoldDeutsche Bank AG
09.12.2025thyssenkrupp NeutralJP Morgan Chase & Co.
09.12.2025thyssenkrupp HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
09.12.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
14.08.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
29.07.2025thyssenkrupp VerkaufenDZ BANK
16.07.2025thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital
25.11.2024thyssenkrupp UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für thyssenkrupp AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen