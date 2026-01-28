DAX 24.823 -0,3%ESt50 5.933 -1,0%MSCI World 4.557 +0,1%Top 10 Crypto 11,35 -2,5%Nas 23.857 +0,2%Bitcoin 73.639 -1,1%Euro 1,1976 +0,2%Öl 69,34 +0,9%Gold 5.543 +2,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 SAP 716460 Infineon 623100 Bayer BAY001 DroneShield A2DMAA Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 ASML NV A1J4U4 Deutsche Telekom 555750 OHB 593612 Novo Nordisk A3EU6F CSG Group A420X0 Tesla A1CX3T
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Nach Fed-Entscheid: DAX stabil erwartet -- Asien in Grün -- SAP steigert Gewinn -- Deutsche Bank erfüllt Ziele für 2025 -- Tesla erstmals Jahr mit Umsatzrückgang -- Meta, IBM, Microsoft im Fokus
Top News
Bilanzen machen Kurse: DAX vor etwas tieferem Start - Schwergewicht dürfte belasten Bilanzen machen Kurse: DAX vor etwas tieferem Start - Schwergewicht dürfte belasten
Nordea-Aktie: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück Nordea-Aktie: Gewinn geht 2025 wie erwartet leicht zurück
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

thyssenkrupp Aktie

Kaufen
Verkaufen
Aktien-Sparplan anlegen
11,24 EUR -0,03 EUR -0,22 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 6,9 Mrd. EUR

KGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN 750000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE0007500001

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol TYEKF

JP Morgan Chase & Co.

thyssenkrupp Neutral

08:01 Uhr
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
thyssenkrupp AG
11,24 EUR -0,03 EUR -0,22%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,60 auf 11,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Zuge der Pläne der EU zur Reduktion von Stahl-Importen hätten die europäischen Stahlwerte den Gesamtmarkt seit Oktober klar abgehängt, schrieb Dominic O'Kane am Mittwochabend. Er geht weiter von einem Anstieg der Stahlpreise in der EU aus. Die Gewinnentwicklung dürfte im vierten Quartal 2025 den Tiefpunkt bis 2027 erreicht haben. 2026 setzt O'Kane gerade auf Edelstahlproduzenten gegenüber Karbonstahlherstellern. Sie versprächen deutlich mehr Gewinnwachstum und die Kurse seien noch hinterhergehinkt. Der Experte sprach daher für Aperam eine frische Empfehlung aus. Insgesamt hält er in der "Stahl-Renaissance" aber an seinen Favoriten ArcelorMittal und Voestalpine fest./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: thyssenkrupp AG

Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral

Unternehmen:
thyssenkrupp AG		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
11,10 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
11,28 €		 Abst. Kursziel*:
-1,60%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
11,24 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-1,25%
Analyst Name:
Dominic O'Kane 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
10,72 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu thyssenkrupp AG

08:01 thyssenkrupp Neutral JP Morgan Chase & Co.
19.01.26 thyssenkrupp Underweight Barclays Capital
12.12.25 thyssenkrupp Halten DZ BANK
10.12.25 thyssenkrupp Hold Jefferies & Company Inc.
10.12.25 thyssenkrupp Hold Deutsche Bank AG
mehr Analysen

Nachrichten zu thyssenkrupp AG

finanzen.net Bilanz ante portas Erste Schätzungen: thyssenkrupp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal Erste Schätzungen: thyssenkrupp mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
dpa-afx ANALYSE-FLASH: JPMorgan hebt Ziel für Thyssenkrupp auf 11,10 Euro - 'Neutral'
finanzen.net Schwacher Handel: MDAX zum Handelsende leichter
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp verteuert sich am Mittwochnachmittag
finanzen.net Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX liegt am Mittwochnachmittag im Minus
finanzen.net Handel in Frankfurt: MDAX verbucht am Mittwochmittag Verluste
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp am Mittwochmittag mit roten Vorzeichen
finanzen.net Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start fester
finanzen.net thyssenkrupp Aktie News: thyssenkrupp präsentiert sich am Vormittag fester
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Should Value Investors Buy ThyssenKrupp (TKAMY) Stock?
Zacks ThyssenKrupp (TKAMY) Soars 5.9%: Is Further Upside Left in the Stock?
EQS Group EQS-PVR: thyssenkrupp AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
Zacks Are Investors Undervaluing ThyssenKrupp (TKAMY) Right Now?
Financial Times Restructuring pushes Thyssenkrupp towards steep annual loss
Financial Times Restructuring pushes Thyssenkrupp towards steep annual loss
RSS Feed
thyssenkrupp AG zu myNews hinzufügen