thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,9 Mrd. EURKGV 15,63 Div. Rendite 1,28%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Neutral
Aktie in diesem Artikel
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Thyssenkrupp von 7,60 auf 11,10 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Im Zuge der Pläne der EU zur Reduktion von Stahl-Importen hätten die europäischen Stahlwerte den Gesamtmarkt seit Oktober klar abgehängt, schrieb Dominic O'Kane am Mittwochabend. Er geht weiter von einem Anstieg der Stahlpreise in der EU aus. Die Gewinnentwicklung dürfte im vierten Quartal 2025 den Tiefpunkt bis 2027 erreicht haben. 2026 setzt O'Kane gerade auf Edelstahlproduzenten gegenüber Karbonstahlherstellern. Sie versprächen deutlich mehr Gewinnwachstum und die Kurse seien noch hinterhergehinkt. Der Experte sprach daher für Aperam eine frische Empfehlung aus. Insgesamt hält er in der "Stahl-Renaissance" aber an seinen Favoriten ArcelorMittal und Voestalpine fest./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2026 / 21:42 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.01.2026 / 00:15 / GMT
Bildquellen: thyssenkrupp AG
Zusammenfassung: thyssenkrupp Neutral
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
11,10 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
11,28 €
|Abst. Kursziel*:
-1,60%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
11,24 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-1,25%
|
Analyst Name:
Dominic O'Kane
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
10,72 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
