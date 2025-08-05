thyssenkrupp Aktie
Marktkap. 6,15 Mrd. EURDiv. Rendite 4,32%
WKN 750000
ISIN DE0007500001
Symbol TYEKF
thyssenkrupp Buy
Aktie in diesem Artikel
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp auf "Buy" mit einem Kursziel von 12,50 Euro belassen. Die Zustimmung der Aktionäre zu einer Abspaltung des Marine-Geschäfts sei ein wichtiger Schritt zum Abbau der Konzernkomplexität und für finanzielles Wachstum, schrieb Christian Obst in einer am Montag vorliegenden Studie. Schwieriger aber werde ein Plan für das europäische Stahlgeschäft./rob/bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:21 / CEST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Quinta / Shutterstock.com
Zusammenfassung: thyssenkrupp Buy
|Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|Analyst:
Baader Bank
|Kursziel:
12,50 €
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
9,86 €
|Abst. Kursziel*:
26,80%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
9,83 €
|Abst. Kursziel aktuell:
27,11%
|
Analyst Name:
Christian Obst
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
8,83 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu thyssenkrupp AG
|09:36
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|29.07.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|09:36
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|29.07.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|09:36
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|15.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|25.02.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|26.07.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|29.07.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|28.05.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.05.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|15.05.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.04.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG