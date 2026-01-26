Siemens Aktie
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Siemens vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 260 auf 310 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Angeführt von starken Zuwächsen der Sparte Mobility dürfte der Technologiekonzern einen guten Start ins Geschäftsjahr 2025/26 hingelegt haben, schrieb Alexander Hauenstein in einem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das neue Kursziel reflektiere den angepassten Mix seines Bewertungsansatzes sowie die Verlagerung des Bewertungshorizonts auf das Geschäftsjahr 2026/27./rob/edh/bek
