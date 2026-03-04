DAX 23.790 -1,7%ESt50 5.776 -1,6%MSCI World 4.449 -0,9%Top 10 Crypto 9,5995 +4,7%Nas 22.724 -0,4%Bitcoin 61.685 -1,2%Euro 1,1578 -0,5%Öl 84,72 +2,6%Gold 5.067 -1,5%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Münchner erschienen attraktiv angesichts des bevorstehenden Automatisierungs-Turnarounds, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Das Softwaregeschäft gebe es nach dem KI-bedingten Brancheneinbruch zum Schnäppchenpreis./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 20:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Vladi333 / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Siemens Outperform

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
290,00 €
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
229,50 €		 Abst. Kursziel*:
26,36%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
225,40 €		 Abst. Kursziel aktuell:
28,66%
Analyst Name:
Alasdair Leslie 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
258,71 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

