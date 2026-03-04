Bernstein Research

Siemens Outperform

13:51 Uhr

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Siemens mit einem Kursziel von 290 Euro auf "Outperform" belassen. Die Aktien der Münchner erschienen attraktiv angesichts des bevorstehenden Automatisierungs-Turnarounds, schrieb Alasdair Leslie am Donnerstag. Das Softwaregeschäft gebe es nach dem KI-bedingten Brancheneinbruch zum Schnäppchenpreis./rob/ag/tih

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2026 / 20:32 / UTC

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.03.2026 / 06:00 / UTC

