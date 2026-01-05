Siemens Aktie
Marktkap. 188,12 Mrd. EURKGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610
ISIN DE0007236101
Symbol SMAWF
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Er rechne mit einer langsamen Erholung im Automatisierungsbereich und einem verhaltenen Start der Medizintechniktochter Healthineers, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf am 12. Februar erwartete Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Das Management des Technologiekonzerns dürfte die Geschäftsjahresprognose aber bestätigen./ck/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Siemens AG
|Analyst:
Deutsche Bank AG
|Kursziel:
230,00 €
|Rating jetzt:
Hold
|Kurs*:
248,20 €
|Abst. Kursziel*:
-7,33%
|Rating vorher:
Hold
|Kurs aktuell:
247,60 €
|Abst. Kursziel aktuell:
-7,11%
|
Analyst Name:
Gael de-Bray
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
247,25 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
