So bewegen sich die Kurse von Bitcoin, Ripple, Bitcoin Cash und Ethereum am Nachmittag
Deutsche Bank AG: Hold-Note für Beiersdorf-Aktie
Siemens Aktie

Marktkap. 188,12 Mrd. EUR

KGV 18,71 Div. Rendite 2,33%
WKN 723610

ISIN DE0007236101

Symbol SMAWF

Deutsche Bank AG

16:11 Uhr
Aktie in diesem Artikel
Siemens AG
247,60 EUR 4,10 EUR 1,68%
Charts| News| Analysen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Siemens auf "Hold" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Er rechne mit einer langsamen Erholung im Automatisierungsbereich und einem verhaltenen Start der Medizintechniktochter Healthineers, schrieb Gael de-Bray in einem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf am 12. Februar erwartete Zahlen zum ersten Geschäftsquartal 2025/26. Das Management des Technologiekonzerns dürfte die Geschäftsjahresprognose aber bestätigen./ck/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.01.2026 / 08:14 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: AR Pictures / Shutterstock.com

Unternehmen:
Siemens AG		 Analyst:
Deutsche Bank AG		 Kursziel:
230,00 €
Rating jetzt:
Hold		 Kurs*:
248,20 €		 Abst. Kursziel*:
-7,33%
Rating vorher:
Hold		 Kurs aktuell:
247,60 €		 Abst. Kursziel aktuell:
-7,11%
Analyst Name:
Gael de-Bray 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
247,25 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Siemens AG

16:11 Siemens Hold Deutsche Bank AG
19.12.25 Siemens Buy UBS AG
19.12.25 Siemens Overweight JP Morgan Chase & Co.
18.12.25 Siemens Buy Jefferies & Company Inc.
03.12.25 Siemens Underweight Barclays Capital
mehr Analysen

