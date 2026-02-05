HENSOLDT-Aktie deutlich tiefer: Optronik-Spezialisten in den Niederlanden übernommen
Der deutsche Rüstungszulieferer HENSOLDT stärkt seine Position im europäischen Markt durch eine Übernahme im Bereich der Optronik.
Werte in diesem Artikel
Der Rüstungszulieferer übernimmt laut Mitteilung den niederländischen Optronik-Spezialisten Nedinsco. Mit dem Deal will das Unternehmen seine Kompetenzen in den Bereichen Situationserkennung, Fahrer-Sichtsysteme und Sensor-Subsysteme ausbauen. Finanzielle Details wurden nicht genannt. Die Transaktion, die vollständig aus vorhandenen Mitteln finanziert werde, soll Mitte 2026 abgeschlossen werde.
Nedinsco wurde 1921 gegründet, hat Standorte in Venlo und Eindhoven, und beschäftigt etwa 140 Mitarbeiter.
Im XETRA-Handel notiert die HENSOLDT-Aktie zeitweise 2,86 Prozent tiefer bei 76,4 Euro.
DJG/kla/sha
DOW JONES
Bildquellen: HENSOLDT