HENSOLDT Aktie
Marktkap. 9,25 Mrd. EURKGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN HAG000
ISIN DE000HAG0005
Symbol HNSDF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt nach Jahreszahlen von 90 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten deutlich gemacht, dass dem Rüstungsunternehmen spannende Zeiten bevorstehen, mit einem starken Auftragseingang und einigen interessanten neuen strategischen Partnerschaften, schrieb David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Nettogewinn für 2025 rund 10 Prozent unter seiner Prognose gelegen. Er reduzierte seine Gewinnschätzungen (EPS) für den Zeitraum 2026 bis 2030./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:37 / GMT
Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral
|Unternehmen:
HENSOLDT
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
85,00 €
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
75,50 €
|Abst. Kursziel*:
12,58%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
74,65 €
|Abst. Kursziel aktuell:
13,86%
|
Analyst Name:
David H Perry
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
91,00 €
*zum Zeitpunkt der Analyse
