DAX 25.284 +0,0%ESt50 6.138 -0,4%MSCI World 4.555 -0,3%Top 10 Crypto 8,6155 +0,1%Nas 22.657 -1,0%Bitcoin 55.412 -3,1%Euro 1,1824 +0,2%Öl 72,48 +2,2%Gold 5.259 +1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Deutsche Telekom 555750 freenet A0Z2ZZ Rheinmetall 703000 BASF BASF11 Allianz 840400 DroneShield A2DMAA Netflix 552484 Lufthansa 823212 Infineon 623100 Bayer BAY001 Gerresheimer A0LD6E
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
US-Börsen im Rückwärtsgang -- DAX geht stabil ins Wochenende -- Netflix steigt aus Warner-Bieterkampf aus -- BASF für 2026 vorsichtig -- Delivery Hero: Umsatz enttäuscht -- 1&1, Dell, AIXTRON im Fokus
Top News
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

HENSOLDT Aktie

Kaufen
Verkaufen
HENSOLDT Aktien-Sparplan
74,65 EUR -1,40 EUR -1,84 %
STU
Aktien, ETFs, Sparpläne & Kryptos zu Top-Konditionen beim Testsieger von finanztip.de handeln!
JETZT LOSLEGEN
Du hast schon ein ZERO-Konto? Direkt handeln bei ZERO! Bei einem anderen Broker handeln Smartphone

Marktkap. 9,25 Mrd. EUR

KGV 37,06 Div. Rendite 1,45%
WKN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

WKN HAG000

ISIN wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

ISIN DE000HAG0005

Symbol wurde kopiert
NEU
Handle jetzt direkt über finanzen.net mit Deinem Broker
Direkt handeln

Symbol HNSDF

JP Morgan Chase & Co.

HENSOLDT Neutral

21:06 Uhr
HENSOLDT Neutral
Aktie in diesem Artikel
HENSOLDT
74,65 EUR -1,40 EUR -1,84%
Charts| News| Analysen
Aktie kaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hensoldt nach Jahreszahlen von 90 auf 85 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten deutlich gemacht, dass dem Rüstungsunternehmen spannende Zeiten bevorstehen, mit einem starken Auftragseingang und einigen interessanten neuen strategischen Partnerschaften, schrieb David H Perry in einer am Freitag vorliegenden Studie. Allerdings habe der Nettogewinn für 2025 rund 10 Prozent unter seiner Prognose gelegen. Er reduzierte seine Gewinnschätzungen (EPS) für den Zeitraum 2026 bis 2030./rob/edh/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:37 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2026 / 18:37 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: HENSOLDT

Zusammenfassung: HENSOLDT Neutral

Unternehmen:
HENSOLDT		 Analyst:
JP Morgan Chase & Co.		 Kursziel:
85,00 €
Rating jetzt:
Neutral		 Kurs*:
75,50 €		 Abst. Kursziel*:
12,58%
Rating vorher:
Neutral		 Kurs aktuell:
74,65 €		 Abst. Kursziel aktuell:
13,86%
Analyst Name:
David H Perry 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
91,00 €

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu HENSOLDT

10:21 HENSOLDT Buy Deutsche Bank AG
26.02.26 HENSOLDT Kaufen DZ BANK
26.02.26 HENSOLDT Equal Weight Barclays Capital
26.02.26 HENSOLDT Buy Warburg Research
26.02.26 HENSOLDT Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen

Nachrichten zu HENSOLDT

dpa-afx Gewinnanstieg HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS HENSOLDT-Aktie verliert: Starke Auftragslage dank Rüstungsboom - So reagieren Rheinmetall, RENK und TKMS
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung
finanzen.net Aufschläge in Frankfurt: TecDAX zum Start mit grünem Vorzeichen
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT stabilisiert sich am Vormittag
finanzen.net Optimismus in Frankfurt: TecDAX letztendlich stärker
finanzen.net Freundlicher Handel: MDAX schlussendlich mit Zuschlägen
finanzen.net HENSOLDT Aktie News: HENSOLDT am Donnerstagnachmittag tiefrot
finanzen.net Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell
finanzen.net Zuversicht in Frankfurt: Das macht der TecDAX am Nachmittag
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-News: Financial year 2025: HENSOLDT achieves record order intake and confirms structural growth path
EQS Group EQS-News: HENSOLDT extends CEO Oliver Dörre's contract until end of 2031
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-PVR: HENSOLDT AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution
EQS Group EQS-AFR: HENSOLDT AG: Preliminary announcement of the publication of quarterly reports and quarterly/interim statements
RSS Feed
HENSOLDT zu myNews hinzufügen