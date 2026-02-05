DAX25.171 +0,7%Est506.175 +1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6700 +5,9%Nas23.096 +1,0%Bitcoin56.608 +4,1%Euro1,1795 +0,2%Öl70,63 -0,8%Gold5.197 +1,0%
HENSOLDT-Aktie im Fokus: Vertrag von CEO Dörre bis Ende 2031 verlängert

25.02.26 15:50 Uhr
HENSOLDT bindet Vorstandschef Oliver Dörre für weitere fünf Jahre und verlängert damit frühzeitig den Vertrag des Konzernchefs. Das Unternehmen setzt so auf Stabilität und strategische Kontinuität.

Wie der im MDAX und TecDAX notierte Rüstungskonzern mitteilte, hat der Aufsichtsrat Dörres Vertrag bis Jahresende 2031 verlängert. Er führt den Konzern bereits seit 2024.

"Unter seiner Führung hat das Unternehmen seine Rolle als verlässlicher Partner der Bundeswehr und internationaler Kunden weiter gestärkt und gleichzeitig die Transformation hin zu einem skalierbaren, software-getriebenen Verteidigungstechnologieanbieter konsequent vorangetrieben", sagte Aufsichtsratschef Reiner Winkler.

Im XETRA-Handel notiert die HENSOLDT-Aktie zeitweise 0,5 Prozent tiefer bei 79,10 Euro.

DOW JONES

Analysen zu HENSOLDT

DatumRatingAnalyst
16.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
30.01.2026HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
29.01.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
28.01.2026HENSOLDT Equal-weightMorgan Stanley
12.01.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
16.02.2026HENSOLDT BuyWarburg Research
29.01.2026HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
12.11.2025HENSOLDT KaufenDZ BANK
12.11.2025HENSOLDT BuyDeutsche Bank AG
11.11.2025HENSOLDT OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
30.01.2026HENSOLDT HoldJefferies & Company Inc.
28.01.2026HENSOLDT Equal-weightMorgan Stanley
12.01.2026HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
10.12.2025HENSOLDT NeutralJP Morgan Chase & Co.
24.11.2025HENSOLDT Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
31.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
10.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
08.07.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
23.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.
09.05.2025HENSOLDT UnderperformJefferies & Company Inc.

